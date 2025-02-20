Россияне закатывают «ветряночные вечеринки» для своих детей: врачи бьют тревогу

В последние годы среди родителей набирают популярность так называемые «ветряночные вечеринки», где дети преднамеренно заражаются ветрянкой для получения естественного иммунитета. Это тренд, основанный на убеждении, что перенесение болезни в раннем возрасте менее болезненно и позволяет избежать инфекции в более старшем возрасте.

На таких вечеринках дети вместе с родителями проводят время в доме, где один из малышей уже инфицирован ветряной оспой, играют вместе и участвуют в общих забавах.

Опасения медиков

Однако медицинское сообщество выступает категорически против таких собраний. Евгений Тимаков, врач-педиатр и инфекционист, руководитель медицинского центра в Москве, подчеркивает риски, связанные с таким способом «иммунизации».

«Ветрянка – это не просто болезнь с высыпаниями, это серьёзная вирусная инфекция, которая может иметь долгосрочные последствия, включая ветряночный энцефалит и другие осложнения», - говорит Тимаков.

Преимущества вакцинации

Тимаков также отмечает, что существует безопасная и эффективная альтернатива - вакцинация. Вакцина против ветряной оспы включена в региональные календари прививок и предназначена для предотвращения заболевания без риска осложнений, связанных с естественной инфекцией.

«Прививка защищает не только от самой болезни, но и от возможных серьёзных осложнений, которые могут возникнуть даже у маленьких детей», - подчеркивает специалист.

Мифы и реальность

Среди родителей существует множество мифов о ветряной оспе, например, что она всегда протекает легко у детей и не оставляет последствий.

Однако Тимаков предостерегает: «Ветрянка может вызвать высокую температуру и требовать госпитализации, особенно если к основной инфекции присоединяются другие вирусы».

Врач настоятельно советует взрослым проверять наличие антител к ветряной оспе и в случае их отсутствия пройти вакцинацию.

Хотя идея «ветряночных вечеринок» может показаться привлекательной из-за желания родителей контролировать здоровье своих детей, медицинские риски значительно перевешивают потенциальные краткосрочные преимущества. Вакцинация остается самым безопасным и наиболее ответственным выбором для защиты детей от ветряной оспы, сообщает kp.ru.