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Россияне стали больше тратить на восстановленные смартфоны

На рынке восстановленных смартфонов установилос...

Фото: пресс-служба МегаФона

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На рынке восстановленных смартфонов установилось двоевластие. Прошлогодний лидер этого сегмента — Samsung — вернул себе утраченные позиции и по итогам второго квартала текущего года фактически догнал Apple. Об этом свидетельствуют данные продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Apple и Samsung стабильно остаются самыми популярными брендами восстановленных смартфонов у россиян, однако если в прошлом году корейский производитель обгонял своего американского конкурента, то в первом квартале 2024 года Apple вырвался вперёд.

А вот по итогам второго квартала на рынке установился паритет. В натуральном выражении доли Apple и Samsung в общем объёме продаж восстановленных смартфонов составляют почти по 32%. Однако в денежном выражении Apple стабильно удерживает лидерские позиции.

Самый высокий прирост в продажах показали смартфоны Realme: год к году они выросли на 357% в штуках и на 345% в деньгах.

В целом россияне стали платить за среднестатистический восстановленный смартфон на 40% больше, чем год назад. Если в апреле-июне 2023 года средняя стоимость такого телефона составляла 16 780 рублей, то в аналогичном периоде текущего года — 23 630 рублей.

Динамика продаж восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона повторяет мировые тренды: в последние 5 лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые смартфоны в последние годы замедляется. Так, во втором квартале 2024 года продажи восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона выросли более чем в 2 раза в штуках и почти в 3 раза в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Мы наблюдаем устойчивый рост вторичного рынка смартфонов. Это происходит по нескольким причинам. В первую очередь, такие смартфоны ничем не отличаются от новых: благодаря тщательной проверке устройств и серьезному процессу восстановления корпуса и внутренних деталей он попадает в руки нового владельца в идеальном состоянии. Кроме того, покупателю важно иметь гарантию на такой товар — мы предоставляем гарантию до 180 дней на все модели восстановленных смартфонов. И третий фактор — сниженная цена», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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