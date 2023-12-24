«Россияне стали больше есть»: депутат Госдумы назвал главную причину взрывного роста цен

Цены на яйца и куриное мясо в России выросли из-за увеличения потребления данных продуктов населением, считает Владимир Гутенев, глава комитета госдумы по промышленности и торговле.

Он утверждает, что рост цен связан с увеличением качества жизни жителей страны, а яйца и куриное мясо стали популярными диетическими продуктами. Для балансировки спроса и предложения власти России сейчас закупают яйца из Азербайджана, Турции и Ирана.

Осенью 2023 года цены на яйца резко возросли. Руководитель птицеводческого союза Галина Бобылева объяснила это повышенным спросом, на который ретейлеры не были готовы. Во время пресс-конференции в декабря Владимир Путин извинился за рост цен на яйца.