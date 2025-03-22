Россияне смогут получить бесплатный земельный участок второй раз. Но имеется условие
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Земельный кодекс, позволяя гражданам получить бесплатный земельный участок не один раз, как было ранее, а дважды — при определённых условиях.
Что изменится в Земельном кодексе 20 марта президент подписал закон, который изменяет правила получения бесплатных земельных участков. Теперь граждане могут претендовать на второй участок, если первый стал недоступен по объективным причинам, таким как:
чрезвычайные ситуации природного характера,
техногенные катастрофы,
боевые действия.
Какой участок можно получить бесплатно При получении второго участка гражданину не нужно будет возвращать первый. Однако второй участок должен соответствовать определённым условиям:
он должен располагаться в том же регионе, что и первый,
его площадь не должна превышать размер первого участка на 15%.
Как получить участок бесплатно Ранее юрист Толстихина делилась с «Секретом» рекомендациями по получению бесплатного земельного участка. Подробнее с её советами можно ознакомиться здесь.
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