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Россияне смогут получить бесплатный земельный участок второй раз. Но имеется условие

Президент России Владимир Путин подписал закон,...

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Земельный кодекс, позволяя гражданам получить бесплатный земельный участок не один раз, как было ранее, а дважды — при определённых условиях.

Что изменится в Земельном кодексе 20 марта президент подписал закон, который изменяет правила получения бесплатных земельных участков. Теперь граждане могут претендовать на второй участок, если первый стал недоступен по объективным причинам, таким как:

  • чрезвычайные ситуации природного характера,

  • техногенные катастрофы,

  • боевые действия.

Какой участок можно получить бесплатно При получении второго участка гражданину не нужно будет возвращать первый. Однако второй участок должен соответствовать определённым условиям:

  • он должен располагаться в том же регионе, что и первый,

  • его площадь не должна превышать размер первого участка на 15%.

Как получить участок бесплатно Ранее юрист Толстихина делилась с «Секретом» рекомендациями по получению бесплатного земельного участка. Подробнее с её советами можно ознакомиться здесь.

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