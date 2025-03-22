Россияне смогут получить бесплатный земельный участок второй раз. Но имеется условие

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Земельный кодекс, позволяя гражданам получить бесплатный земельный участок не один раз, как было ранее, а дважды — при определённых условиях.

Что изменится в Земельном кодексе 20 марта президент подписал закон, который изменяет правила получения бесплатных земельных участков. Теперь граждане могут претендовать на второй участок, если первый стал недоступен по объективным причинам, таким как:

чрезвычайные ситуации природного характера,

техногенные катастрофы,

боевые действия.

Какой участок можно получить бесплатно При получении второго участка гражданину не нужно будет возвращать первый. Однако второй участок должен соответствовать определённым условиям:

он должен располагаться в том же регионе, что и первый,

его площадь не должна превышать размер первого участка на 15%.

Как получить участок бесплатно Ранее юрист Толстихина делилась с «Секретом» рекомендациями по получению бесплатного земельного участка. Подробнее с её советами можно ознакомиться здесь.