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Россияне смогут получить бесплатный земельный участок второй раз. Но есть некоторые условия

Президент России подписал закон, который дает г...

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий важные изменения в Земельный кодекс страны. Согласно новому закону, граждане теперь могут получить бесплатный земельный участок во второй раз, что станет доступным при определенных условиях, включая чрезвычайные ситуации, природные катастрофы или боевые действия.

Это нововведение направлено на улучшение соотношения между трудовыми обязанностями и временем отдыха граждан.

Основные положения нового закона

  • Двойное право на землю: Теперь граждане могут получить второй бесплатный земельный участок, если первый участок стал недоступен по объективным причинам. Это могут быть чрезвычайные ситуации природного характера, техногенные происшествия или военные действия.
  • Критерии для второго участка: Новый участок должен быть расположен в том же регионе, что и первый, а его площадь не должна превышать размер первого участка более чем на 15%. При этом возвращать первый участок не потребуется.

Как получить второй участок?

  • Правообладатели: Льготы распространяются на многодетные семьи, инвалидов, героев России и труда, ветеранов, военнослужащих и участников боевых действий, а также их семьи.
  • Способы получения земли: Земельный участок может быть предоставлен либо в аренду без торгов, либо в собственность бесплатно, в зависимости от категории гражданина и законодательства конкретного региона.

Важность нововведения

Этот закон предоставляет новые возможности для граждан, пострадавших от нестабильных условий или катастроф, и способствует более гибкому и справедливому распределению земельных ресурсов. В конечном итоге, это может существенно повысить качество жизни многих россиян, особенно тех, кто оказался в трудной ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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