Россияне смогут оформить ДТП через «Госуслуги»: нововведения октября

В октябре 2024 года в России введены нововведения, значительно упрощающие процедуры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) и автомобильным страхованием.

Эти изменения направлены на сокращение бюрократических процедур и повышение удобства для автомобилистов.

Оформление ДТП теперь через QR-код

Среди наиболее значимых изменений — введение системы удаленного оформления ДТП через мобильные приложения и QR-коды. На бланках извещения о ДТП теперь расположен QR-код, который направляет водителей на портал «Госуслуг». На данной платформе представлены подробные инструкции по оформлению происшествий согласно европротоколу. Помимо этого, водители могут загрузить специализированное приложение для дистанционного документооборота, что позволяет оформить все необходимые документы и подать заявление на возмещение ущерба, минуя визиты в страховую компанию.

Обновление системы ОСАГО

Важным шагом стала интеграция всех сервисов, работающих с данными Российского союза автостраховщиков (РСА), в единую систему АИС страхования. Это позволяет автоматизировать и упростить процесс выбора и покупки полиса ОСАГО. Сервис «Автокод ОСАГО» предлагает пользователям сравнить предложения от различных страховщиков и выбрать наиболее выгодное. После совершения покупки полис отправляется на электронную почту владельца, а его данные моментально обновляются в базе РСА.

Преимущества новых правил для водителей

Эти изменения предлагают несколько ключевых преимуществ для водителей:

Эффективность: оформление ДТП через мобильное приложение сокращает время и упрощает процесс юридического оформления аварий.

Доступность: система «Автокод ОСАГО» делает процесс выбора и покупки страховки прозрачнее и доступнее, предлагая все опции в одном месте.

Удобство: использование цифровых технологий и QR-кодов минимизирует необходимость личных визитов в страховые компании, что особенно важно в условиях современного ритма жизни.

Интеграция новых технологий в процессы оформления ДТП и страхования значительно упрощает жизнь автомобилистов в России. Отныне водители могут быстрее и проще решать вопросы, связанные с дорожными инцидентами и страховкой, делая дорожное движение более безопасным и менее стрессовым.