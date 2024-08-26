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Россияне рассказали, как планируют экономить на обучении этой осенью

По данным опроса ВТБ, наступающей осенью 21% ро...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным опроса ВТБ, наступающей осенью 21% россиян планирует получать платное образование или проходить курсы, 25% респондентов будут оплачивать дополнительное обучение детей. Каждый четвертый опрошенный отметил, что планирует использовать скидки или кешбэк при оплате обучения.

Почти половина (46%) участников опроса планирует вложить в обучение от 15 до 50 тыс. рублей. Готовы потратить на обучение до 15 тыс. рублей – 22% респондентов, столько же – от 50 до 100 тыс. рублей (в Москве треть респондентов). 9% участников опроса готовятся заплатить за обучение более 100 тыс. рублей.

68% опрошенных рассчитывают оплачивать обучение из собственных средств. Также для оплаты обучения респонденты планируют использовать скидки на обучение (26%), кешбэк по банковским картам (25%), средства от налогового вычета (17%) и образовательные кредиты (10%). Воспользоваться нецелевыми кредитами для оплаты обучения хотели бы 21% опрошенных.

«Начало учебного года связано с дополнительными расходами для семьи. Это не только покупка всего необходимого к школе, но и оплата кружков, а также курсов для повышения квалификации и изучения иностранных языков. Для банков это возможность поддержать клиентов с регулярными платежами по картам. С 26 августа мы предложим клиентам ВТБ наиболее популярные в это время категории с кешбэком 5-7% за траты на образование и канцтовары», – сообщил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

В 2024 году ВТБ увеличил инвестиции в программу лояльности практически в два раза и обновил ее. С мая банк начисляет кешбэк рублями до 25% в категориях, которые клиенты выбирают сами. По итогам первых месяцев после перезапуска все больше пользователей выбирают карты банка для повседневных платежей, и, как результат, ежемесячная сумма кешбэка в среднем удвоилась. Банк прогнозирует, что по итогам августа категории с кешбэком на следующий месяц выберут 5 млн клиентов.

*Опрос провел ВТБ по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек.

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