Россияне получат право не возвращать кредиты: кто сможет освободиться от долгов

В этой неделе Госдума РФ представит на обсуждение ряд значимых изменений в закон, регулирующий «период охлаждения» для потребительских кредитов.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения нацелены на защиту граждан от долговых обязательств по кредитам, которые были оформлены через мошеннические схемы.

Суть «периода охлаждения»

«Период охлаждения» представляет собой законодательный инструмент, который дает заемщику время на отмену кредитного договора без финансовых потерь, если договор был заключен под давлением или поспешно. Этот механизм дает право на раздумья и предотвращение необдуманных финансовых обязательств.

Основные моменты поправок

Различные временные рамки:

В зависимости от величины кредита устанавливаются разные сроки для решения о его отмене:

4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей.

48 часов для кредитов свыше 200 тысяч рублей.

Исключение ответственности за мошенничество:

Заемщик может быть освобожден от возврата средств, если кредит был выдан без должных проверок и это привело к правонарушениям.

Обязательное предоставление ИНН:

Нововведение, требующее от потребителей указывать свой ИНН при обращении за кредитами, усилит идентификацию и защиту от мошенничества.

Ускорение реализации закона:

Сроки введения усиленных мер сокращаются с полугода до трех месяцев, что позволит быстрее реагировать на угрозы финансовой безопасности.

Влияние на потребителей и финансовую систему

Эти изменения направлены на укрепление доверия к банковскому сектору и повышение финансовой осведомленности среди граждан. Ожидается, что поправки существенно снизят количество случаев кредитного мошенничества, обеспечив более надежную защиту прав потребителей.

Предложенные изменения отражают растущую потребность в защите потребителей на фоне увеличения числа мошеннических схем, связанных с кредитованием.

Такие меры помогут гражданам избежать нежелательных долговых обязательств и укрепят общую стабильность финансовой системы страны, сообщает rbc.ru.