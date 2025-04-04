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Россияне получат по 10 000 рублей с 6 апреля. Деньги придут на карту «Мир» и не только

Россияне, правильно оформившие документы, могут...

forbes.ru

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В ближайшее время россиян ждет приятная новость в виде денежных выплат, которые будут зачислены на банковские карты «Мир» и другие системы.

По информации финансового эксперта Валерия Попова, каждый гражданин, который корректно оформил необходимые документы, может получить около 10 тысяч рублей.

Кто имеет право на выплаты?

Эти денежные выплаты предназначены для официально трудоустроенных граждан, так как они представляют собой налоговый вычет. Вычет предоставляется за каждого ребенка в семье, включая тех, кому не более 23 лет. Родители могут получить компенсацию за затраты, связанные со спортом или медицинскими услугами для детей.

Изменения в правилах оформления

Недавние изменения в законодательстве расширили возможности для получения налогового вычета. Ранее такой вычет можно было оформить только для детей до 18 лет, однако теперь он доступен и для молодежи до 24 лет. Важно, что расходы могут быть понесены как в прошлом, так и в текущем году.

Какие расходы подходят для компенсации?

Право на получение вычета имеют как биологические, так и приемные родители, а также опекуны. Основное условие — ребенок должен быть обучающимся на очной форме в школе или вузе. Размер выплаты рассчитывается исходя из 13 процентов от суммы понесенных расходов.

Например, если на лечение зубов было потрачено 75 тысяч рублей, то родители могут рассчитывать на возврат около 10 тысяч рублей, сообщает ngzt.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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