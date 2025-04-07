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Россияне получат по 10 000 рублей с 10 апреля. Деньги придут на карту «Мир» и не только

В России скоро будут зачислены денежные выплаты...

fomebel.ru

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В ближайшем будущем российские семьи могут ожидать приятного сюрприза в виде денежных выплат, которые будут зачислены на банковские карты «Мир» и другие платежные системы.

По словам финансового эксперта Валерия Попова, каждый гражданин, который правильно оформил все необходимые документы, может рассчитывать на получение около 10 тысяч рублей.

Кто имеет право на выплаты?

Эти денежные выплаты представляют собой налоговый вычет и предназначены для официально трудоустроенных граждан. Налоговый вычет предоставляется за каждого ребенка в семье, включая тех, кому не более 23 лет.

Родители имеют возможность получить компенсацию за затраты, которые были связаны со спортивными или медицинскими услугами для своих детей.

Изменения в правилах оформления

Недавно в законодательстве произошли изменения, которые расширили возможности для получения налогового вычета. Раньше такой вычет можно было оформить только для детей до 18 лет, но теперь он доступен и для молодёжи до 24 лет.

Важно отметить, что расходы, которые учитываются для получения вычета, могут быть понесены как в прошлом, так и в текущем году.

Какие расходы подходят для компенсации?

Право на получение налогового вычета имеют как биологические, так и приемные родители, а также опекуны. Основное условие — ребенок должен обучаться на очной форме в школе или вузе. Размер выплаты рассчитывается на основе 13 процентов от суммы понесенных расходов.

Например, если на лечение зубов было потрачено 75 тысяч рублей, родители могут рассчитывать на возврат примерно 10 тысяч рублей.

Эти новые меры поддержки нацелены на облегчение финансового бремени для российских семей, а также на стимулирование заботы о здоровье и образовании детей.

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