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Россияне поддерживают необходимость отказа от зарубежного ПО в крупных компаниях

Большинство сотрудников крупных предприятий в Р...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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Большинство сотрудников крупных предприятий в России (60%), считают правильным в нынешних реалиях отказ от использования зарубежного софта в работе российских компаний, показал опрос ВТБ, проведенный к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». Банк провел масштабную работу по импортозамещению используемых в банке ключевых ИТ-систем и сервисов. Эта практика может быть использована и другими участниками рынка.

Опрос проводился среди сотрудников крупных организаций, которые в своей работе используют различные программные продукты – пакеты офисных программ, средства коммуникаций, инженерное и специализированное ПО и системы и др.

Из тех, у кого есть опыт перехода на российский софт, – порядка 60% – сообщили, что, хотя отечественные разработки сейчас и уступают в чем-то зарубежным, то это либо некритично, либо вскоре российские решения будут доработаны и перестанут отличаться от зарубежных. А 23% опрошенных пользователей отечественного ПО и сейчас считают эти решения не отличающимися от зарубежных.

Около половины (46%) не почувствовали «особой разницы» при переходе с зарубежных продуктов на отечественные, отметив, что в основных опциях отечественные решения не уступают зарубежным. Столько же – 47% – признались, что испытывали дискомфорт, но он объяснялся отказом «от привычных алгоритмов» работы с ПО. А 7% опрошенных заявили, что «российские программы оказались лучше и удобнее, чем те, которые использовались ранее». Перешедшие на отечественное ПО также отмечали, что при переходе они ожидали именно то, что они в итоге получили (72%), для 19% респондентов «все оказалось лучше, чем ожидалось», для 9% – хуже.

Для основной части респондентов в целом неважно, будет ли тот или иной инструмент зарубежным, главное, чтобы он работал – таких оказалось 74%. При прочих равных предпочтут выбрать отечественное ПО 17% опрошенных. Среди основных причин, которыми они объясняют свой выбор – надежность для бизнеса и страны, защита от шпионских программ и отзыва лицензий. Также это поддержит российских разработчиков и позволит им улучшать свои продукты. При этом меркантильные интересы в виде потенциального одобрения руководства, премий и продвижения по службе оказались среди этих причин на последнем месте – так объяснили свой выбор менее 9% из тех, кто бы предпочел российское ПО.

Около 70% респондентов отметили, что используют в своей работе отечественное ПО. 56% имели опыт перехода на него или в 2024 году (36%), или ранее (20%), а еще 15% отметили, что изначально работали на российском ПО. Около 30% продолжают использовать зарубежный софт.

«ВТБ приступил к активному импортозамещению ключевых ИТ-систем и сервисов банка еще в 2019 году. Это также стало и одним из ключевых вызовов для банка и его сотрудников за последние несколько лет. За это время мы протестировали тысячи российских решений, чтобы сформировать отказоустойчивую, технологически независимую от зарубежных решений ИТ-инфраструктуру. Мы активно делимся нашим опытом и компетенциями по импортозамещению на площадке отраслевых индустриальных центров компетенций (ИЦК), одной из ключевых составляющих программы импортозамещения критически важных ИТ-решений в России», – сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

В опросе приняли участие свыше 1000 россиян (в том числе клиенты банка "Открытие") старше 18 лет, сотрудников крупных организаций, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

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