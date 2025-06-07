Россияне отдохнут в июне сразу девять дней подряд: длиннющие выходные и сокращённая рабочая неделя

Как будет распределён график работы в июне 2025 года: 11 выходных и 19 рабочих дней

Июнь 2025 года удивит россиян уникальным графиком работы: всего 19 рабочих дней и 11 выходных. Наибольшее ожидание вызывает период с 12 по 15 июня, когда будет четырёхдневный отдых в честь Дня России. В этом месяце рабочие дни распределены неравномерно, и для некоторых это станет возможностью для отдыха и восстановления.

Почему выходные будут «длинными»?

С 12 июня, в день праздника России, начинается цепочка выходных. В этом году праздник будет дополнен перенесённым выходным с 8 марта, и 13 июня также будет выходным. Таким образом, россияне смогут насладиться полноценным отдыхом с 12 по 15 июня. Не забывайте, что 11 июня — сокращённый рабочий день, так что неделя будет завершена немного раньше.

Как будет выглядеть «сокращённая неделя»?

Рабочие дни в июне будут распределены неравномерно. После выходных 7–8 июня последуют всего три рабочих дня (9, 10 и 11 июня), после чего наступит долгожданный отдых. Если вы хотите отдыхать 9 дней подряд, можно взять отпуск или взять дни без оплаты с 9 по 11 июня. Важно помнить, что заявление на отпуск должно быть подано в бухгалтерию за три дня до начала отдыха, чтобы отпускные успели быть перечислены.

Полный график выходных в июне:

1 июня

7–8 июня

12–15 июня

21–22 июня

28–29 июня

Для работников с 40-часовой неделей норма часов составит 151 час.

Что ещё важно учитывать при планировании отдыха?

Помимо 12 июня, который является основным летним праздником, в июне есть и другие важные даты:

День эколога — 5 июня

День молодёжи — 28 июня

Также, в разных регионах могут добавляться дополнительные выходные. Например, в некоторых республиках будет отмечаться Курбан-байрам 6 июня. Поэтому при планировании отпуска рекомендуется сверяться с производственным календарём, чтобы не ошибиться в расчёте зарплаты.

Июнь — отличное время для того, чтобы перезагрузиться и восстановить силы. Используйте эти долгожданные выходные для отдыха и наслаждения моментами с семьей или друзьями!