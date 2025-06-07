Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Россияне отдохнут в июне сразу девять дней подряд: длиннющие выходные и сокращённая рабочая неделя

В июне 2025 года россиян ожидает особый график ...

de.style.yahoo.com

Подписаться на Дзен.канал

Как будет распределён график работы в июне 2025 года: 11 выходных и 19 рабочих дней

Июнь 2025 года удивит россиян уникальным графиком работы: всего 19 рабочих дней и 11 выходных. Наибольшее ожидание вызывает период с 12 по 15 июня, когда будет четырёхдневный отдых в честь Дня России. В этом месяце рабочие дни распределены неравномерно, и для некоторых это станет возможностью для отдыха и восстановления.

Почему выходные будут «длинными»?

С 12 июня, в день праздника России, начинается цепочка выходных. В этом году праздник будет дополнен перенесённым выходным с 8 марта, и 13 июня также будет выходным. Таким образом, россияне смогут насладиться полноценным отдыхом с 12 по 15 июня. Не забывайте, что 11 июня — сокращённый рабочий день, так что неделя будет завершена немного раньше.

Как будет выглядеть «сокращённая неделя»?

Рабочие дни в июне будут распределены неравномерно. После выходных 7–8 июня последуют всего три рабочих дня (9, 10 и 11 июня), после чего наступит долгожданный отдых. Если вы хотите отдыхать 9 дней подряд, можно взять отпуск или взять дни без оплаты с 9 по 11 июня. Важно помнить, что заявление на отпуск должно быть подано в бухгалтерию за три дня до начала отдыха, чтобы отпускные успели быть перечислены.

Полный график выходных в июне:

  • 1 июня
  • 7–8 июня
  • 12–15 июня
  • 21–22 июня
  • 28–29 июня

Для работников с 40-часовой неделей норма часов составит 151 час.

Что ещё важно учитывать при планировании отдыха?

Помимо 12 июня, который является основным летним праздником, в июне есть и другие важные даты:

  • День эколога — 5 июня
  • День молодёжи — 28 июня

Также, в разных регионах могут добавляться дополнительные выходные. Например, в некоторых республиках будет отмечаться Курбан-байрам 6 июня. Поэтому при планировании отпуска рекомендуется сверяться с производственным календарём, чтобы не ошибиться в расчёте зарплаты.

Июнь — отличное время для того, чтобы перезагрузиться и восстановить силы. Используйте эти долгожданные выходные для отдыха и наслаждения моментами с семьей или друзьями!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За 10 лет Иннополис принёс 32,4 миллиарда в налоговую казну

Интересное в Казани

день назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

чем можно потравить борщевик в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

В ГАИ Татарстана выложили фотографии жуткого ДТП в Нижнекамске

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

ремонт машинок мозер в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Глава больницы в Нижнекамске дал показания против Марселя Миннуллина

Лонгриды

20 часов назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Новости Татарстана

17 часов назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Не у нас

день назад

В Леста Играх прокомментировали решение суда

Новости Татарстана

18 часов назад

Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ
Новости Казани
день назад

Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Временный перенос связан с тем, что в эти дни п...

Новости Казани

18 часов назад

Мошенники в Казани добавляют пациентов в фальшивые чаты больницы в «Телеграме»

Новости Татарстана

19 часов назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона

Новости Татарстана

19 часов назад

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Новости Татарстана

20 часов назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев
Прокуратура в Челнах выявила нарушения при стро...
Новости Татарстана
20 часов назад

Прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники

Новости Казани

20 часов назад

После вмешательств прокуратуры Казани участнику СВО выплачена зарплата

Новости Татарстана

21 час назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года

Не у нас

22 часа назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом