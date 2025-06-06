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Россияне отдохнут в июне сразу 9 дней подряд: длиннющие выходные и сокращённая рабочая неделя

В июне 2025 года россиян ждёт длинный 4-дневный...

dzen.ru

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В июне 2025 года россиян ожидает уникальный график работы: 11 выходных и 19 рабочих дней. Самый долгожданный период — с 12 по 15 июня, когда в честь Дня России будет четырёхдневный отдых.

В этом месяце работа будет распределена неравномерно, и для некоторых счастливчиков появляется возможность перезагрузиться.

Почему выходные станут «длиннющими»?

С 12 июня, когда отмечается День России, начинается цепочка нерабочих дней. В этом году праздник был дополнен перенесённым выходным с 8 марта, поэтому 13 июня также является выходным. В итоге с 12 по 15 июня россияне могут наслаждаться полноценным отдыхом. Не забывайте, что 11 июня будет сокращённый рабочий день, так что вы сможете завершить рабочую неделю немного раньше.

Как выглядит «сокращённая рабочая неделя»?

Рабочие дни в июне распределены неравномерно. После выходных 7-8 июня, следуют всего три рабочих дня (9, 10 и 11 июня), а затем наступает долгожданный отдых. Чтобы отдохнуть 9 дней подряд, можно взять отпуск или взять дни без оплаты с 9 по 11 июня. Важно учесть, что заявление на отпуск должно попасть в бухгалтерию за три дня до начала отдыха, чтобы успели перечислить отпускные.

Полный график выходных:

  • 1 июня
  • 7–8 июня
  • 12–15 июня
  • 21–22 июня
  • 28–29 июня

Для тех, кто работает на 40-часовой неделе, норма часов в июне составит 151 час.

Что ещё учесть для отдыха?

Кроме 12 июня, который является главным летним праздником, в месяце есть и другие важные даты:

  • День эколога — 5 июня
  • День молодёжи — 28 июня

Также регионы могут добавлять свои выходные. Например, в некоторых республиках будет отмечаться Курбан-байрам (6 июня). Поэтому при планировании отпуска не забывайте сверяться с производственным календарём, чтобы избежать ошибок в расчёте зарплаты.

Воспользуйтесь возможностью перезагрузиться в июне — это идеальное время для отдыха и восстановления сил, сообщает progorod58.

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