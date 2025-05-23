Россияне отдохнут сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Почему июнь — не самый выгодный месяц для отпуска

По словам HR-эксперта Анны Осьмак («Авито работа»), в июне всего 19 рабочих дней, а выходных — 11. При стандартном графике 5/2 это означает:

Любой отпуск «съедает» больше части зарплаты,

За те же деньги приходится работать меньше,

Итог — пропорционально меньшая оплата труда за месяц.

Вывод: если отпуск короткий (2–3 дня), стоит подумать, не перенести ли его на июль или август.

Когда отдыхать: новые выходные

Согласно календарю:

12 июня (четверг) — День России,

13 июня (пятница) — дополнительный выходной за счёт переноса,

14–15 июня — выходные по графику.

Итого: с 12 по 15 июня — четыре выходных подряд.

Если добавить отпуск на 10, 11 или 16 июня, можно устроить полноценную неделю отдыха, с минимальной потерей рабочих дней.

Праздничные смены: будет ли двойная оплата?

Госдума рассматривает законопроект об обязательной компенсации за работу в праздники. Пока что:

Документ внесён, но не принят;

Предполагается оплата по двойному тарифу или дополнительный отгул.

Работодатели уже обеспокоены: малый бизнес может не потянуть новые нормы, особенно в периоды коротких месяцев.

А что с майскими каникулами?

Была идея растянуть майские праздники с 1 по 9 мая, но:

В Госдуме инициативу раскритиковали,

Причина — риск простоя в экономике, особенно в аграрных и туристических регионах.

Так что в 2025 году майские каникулы останутся стандартными.

Что важно учесть перед отпуском

Перед тем как брать отпуск в июне:

Проверьте трудовой договор — в некоторых компаниях действуют внутренние ограничения на отпуск в «короткие месяцы».

Уточните у бухгалтерии, как будет рассчитана зарплата.

Следите за новостями Госдумы — возможны изменения в Трудовой кодекс.

Сравните отпускные потери в июне и других месяцах — особенно если вы планируете всего несколько дней отдыха.

Июнь 2025 года — месяц приятных выходных, но непростой для расчётов с работодателем. Чтобы отпуск не обернулся потерей дохода, планируйте его с умом. Проверяйте календарь, следите за законами и не забывайте: правильное планирование — лучшая защита от лишних трат, сообщает progorod62.