Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Россияне отдохнут сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

В июне 2025 года россиян ждут длинные выходные,...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Почему июнь — не самый выгодный месяц для отпуска

По словам HR-эксперта Анны Осьмак («Авито работа»), в июне всего 19 рабочих дней, а выходных — 11. При стандартном графике 5/2 это означает:

  • Любой отпуск «съедает» больше части зарплаты,
  • За те же деньги приходится работать меньше,
  • Итог — пропорционально меньшая оплата труда за месяц.

Вывод: если отпуск короткий (2–3 дня), стоит подумать, не перенести ли его на июль или август.

Когда отдыхать: новые выходные

Согласно календарю:

  • 12 июня (четверг) — День России,
  • 13 июня (пятница) — дополнительный выходной за счёт переноса,
  • 14–15 июня — выходные по графику.

Итого: с 12 по 15 июня — четыре выходных подряд.

Если добавить отпуск на 10, 11 или 16 июня, можно устроить полноценную неделю отдыха, с минимальной потерей рабочих дней.

Праздничные смены: будет ли двойная оплата?

Госдума рассматривает законопроект об обязательной компенсации за работу в праздники. Пока что:

  • Документ внесён, но не принят;
  • Предполагается оплата по двойному тарифу или дополнительный отгул.

Работодатели уже обеспокоены: малый бизнес может не потянуть новые нормы, особенно в периоды коротких месяцев.

А что с майскими каникулами?

Была идея растянуть майские праздники с 1 по 9 мая, но:

  • В Госдуме инициативу раскритиковали,
  • Причина — риск простоя в экономике, особенно в аграрных и туристических регионах.

Так что в 2025 году майские каникулы останутся стандартными.

Что важно учесть перед отпуском

Перед тем как брать отпуск в июне:

  • Проверьте трудовой договор — в некоторых компаниях действуют внутренние ограничения на отпуск в «короткие месяцы».
  • Уточните у бухгалтерии, как будет рассчитана зарплата.
  • Следите за новостями Госдумы — возможны изменения в Трудовой кодекс.
  • Сравните отпускные потери в июне и других месяцах — особенно если вы планируете всего несколько дней отдыха.

Июнь 2025 года — месяц приятных выходных, но непростой для расчётов с работодателем. Чтобы отпуск не обернулся потерей дохода, планируйте его с умом. Проверяйте календарь, следите за законами и не забывайте: правильное планирование — лучшая защита от лишних трат, сообщает progorod62.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Интересное в Казани

14 часов назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам

дезинсекция гелем

Не у нас

день назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

разработка брендбука цена в Новосибирске

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Лонгриды

16 часов назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

Новости Казани

день назад

7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

Новости Казани

21 час назад

Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

Не у нас

день назад

STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела
Лонгриды
16 часов назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

С начала года в Татарстане зафиксировано уже 17...

Новости Казани

13 часов назад

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Интересное в Казани

14 часов назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам

Фестиваль «Нур»

17 часов назад

Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая

Не у нас

17 часов назад

Психологи назвали одно препятствие для карьерного роста
В Казани врачи спасли оторванный палец женщины
Новости Казани
13 часов назад

В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

Не у нас

17 часов назад

В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру

Новости Татарстана

18 часов назад

Татарстанец решил проверить счетчик и потерял 363 тысячи рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

23-летняя Алина Загитова стала гостем шоу Евгении Медведевой
Съесть дракона на завтрак: рассказываем, как Ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

Съесть дракона на завтрак: рассказываем, как Казань открывает сезон экзотики