Россияне отдохнут сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
kasheloff.ru
Почему июнь — не самый выгодный месяц для отпуска
По словам HR-эксперта Анны Осьмак («Авито работа»), в июне всего 19 рабочих дней, а выходных — 11. При стандартном графике 5/2 это означает:
- Любой отпуск «съедает» больше части зарплаты,
- За те же деньги приходится работать меньше,
- Итог — пропорционально меньшая оплата труда за месяц.
Вывод: если отпуск короткий (2–3 дня), стоит подумать, не перенести ли его на июль или август.
Когда отдыхать: новые выходные
Согласно календарю:
- 12 июня (четверг) — День России,
- 13 июня (пятница) — дополнительный выходной за счёт переноса,
- 14–15 июня — выходные по графику.
Итого: с 12 по 15 июня — четыре выходных подряд.
Если добавить отпуск на 10, 11 или 16 июня, можно устроить полноценную неделю отдыха, с минимальной потерей рабочих дней.
Праздничные смены: будет ли двойная оплата?
Госдума рассматривает законопроект об обязательной компенсации за работу в праздники. Пока что:
- Документ внесён, но не принят;
- Предполагается оплата по двойному тарифу или дополнительный отгул.
Работодатели уже обеспокоены: малый бизнес может не потянуть новые нормы, особенно в периоды коротких месяцев.
А что с майскими каникулами?
Была идея растянуть майские праздники с 1 по 9 мая, но:
- В Госдуме инициативу раскритиковали,
- Причина — риск простоя в экономике, особенно в аграрных и туристических регионах.
Так что в 2025 году майские каникулы останутся стандартными.
Что важно учесть перед отпуском
Перед тем как брать отпуск в июне:
- Проверьте трудовой договор — в некоторых компаниях действуют внутренние ограничения на отпуск в «короткие месяцы».
- Уточните у бухгалтерии, как будет рассчитана зарплата.
- Следите за новостями Госдумы — возможны изменения в Трудовой кодекс.
- Сравните отпускные потери в июне и других месяцах — особенно если вы планируете всего несколько дней отдыха.
Июнь 2025 года — месяц приятных выходных, но непростой для расчётов с работодателем. Чтобы отпуск не обернулся потерей дохода, планируйте его с умом. Проверяйте календарь, следите за законами и не забывайте: правильное планирование — лучшая защита от лишних трат, сообщает progorod62.
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