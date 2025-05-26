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Россияне отдохнут сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и коротенькая рабочая неделя

Отпуск в июне 2025: как отдохнуть и не потерять...

sochi-express.ru

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Отпуск в июне 2025: как отдохнуть и не потерять в зарплате

Лето стартует, и многие уже мечтают об отпуске. Но июнь 2025 года готовит сюрпризы не только в виде погоды, но и в зарплатных расчётах. Специалисты предупреждают: отпуск в этом месяце стоит планировать особенно внимательно.

Почему июнь — не лучший месяц для отпуска

По стандартному графику (5 рабочих дней в неделю) в июне 2025 года всего 19 рабочих дней и 11 выходных. То есть, отдыхать будем почти половину месяца — и если взять дополнительно отпуск, доход может ощутимо снизиться. Проще говоря, за меньшее количество рабочих дней зарплата «растянется» сильнее.

Зато есть и хорошие новости

С 12 по 15 июня нас ждут четыре дня выходных благодаря празднованию Дня России. Это отличный шанс немного отдохнуть без потерь в зарплате.

Что ещё обсуждается

В Госдуме рассматривают законопроект, согласно которому работа в выходные и праздники будет оплачиваться по повышенному тарифу или компенсироваться отгулами. Пока это только обсуждение, но если примут — работников будут больше защищать при вызове на смену в нерабочие дни.

А вот идея сделать майские праздники девятидневными поддержки не получила: в регионах в это время начинается сельхозсезон, и экономике не нужен долгий простой.

Как лучше планировать отпуск

  • Избегайте брать отпуск в июне на несколько дней — это может сильно повлиять на итоговую зарплату.

  • Рассмотрите июль или август — в них больше рабочих дней, и отпуск «стоит» дешевле.

  • Проверьте внутренние правила компании — иногда есть ограничения по отпускам в месяцы с длинными выходными.

  • Следите за новостями от Госдумы — возможны новые изменения в трудовом законодательстве.

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