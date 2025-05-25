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Россияне отдохнут разом 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Июнь — время, когда хочется отдыхать, но тем, к...

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Июнь — время, когда хочется отдыхать, но тем, кто планирует отпуск, стоит быть внимательными. По словам эксперта Анны Осьмак из «Авито работы», в 2025 году этот месяц может оказаться невыгодным для отдыха с финансовой точки зрения.

Почему июнь может "ударить" по кошельку?

При обычном графике 5/2 в июне будет только 19 рабочих дней и целых 11 выходных. Если взять отпуск хотя бы на несколько дней, зарплата может ощутимо уменьшиться. Проще говоря, рабочих дней меньше, а значит, каждый день "веса" в оплате становится выше.

Длинные выходные: когда и сколько?

Есть и приятные новости — в 2025 году День России (12 июня) подарит сразу четыре дня отдыха — с 12 по 15 июня. Это хорошая возможность для короткой поездки или отдыха на природе. Однако в Госдуме обсуждают и другие идеи, включая повышение оплаты труда в выходные и праздничные дни. Пока это только предложение, но если закон примут, работа в нерабочие даты будет оплачиваться по двойному тарифу или компенсироваться отгулами.

А что с майскими?

Попытку продлить майские каникулы с 1 по 9 мая сочли нереалистичной. Депутат Светлана Бессараб объяснила, что столь длительный перерыв негативно скажется на экономике, особенно в регионах, где май — ключевой сезон для аграриев и промышленности.

Как лучше планировать отпуск?

Если вы хотите взять отпуск в июне, подумайте дважды. Лучше перенести отдых на июль или август, где рабочих дней больше — тогда и потеря в зарплате будет меньше. Также не забудьте заглянуть в трудовой договор: в некоторых компаниях есть особые правила по отпускам в месяцах с большим количеством выходных.

Что ждать дальше?

Если Госдума одобрит повышение ставок за работу в праздники, это сильно повлияет на работодателей — особенно малый бизнес. А работникам важно быть в курсе новых правил, ведь от этого зависит и размер заработка, и возможности для отдыха.

Так что отдых в июне — это не только про шашлыки и солнце, но и про расчёты, планирование и немного бухгалтерии. Следите за новостями и уточняйте условия в своей компании — это поможет избежать неприятных сюрпризов, пишет источник.

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