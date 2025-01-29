Россияне массово закупаются кольями и куклами вуду: от какой нечисти собрались защищаться люди

В последнем финансовом отчёте от IT-компании АТОЛ стало известно о значительном увеличении спроса на магические товары в России.

В 2024 году рынок эзотерических товаров вырос на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, что отражает широкий культурный сдвиг в общественных интересах и поведении потребителей.

Детали рынка:

Эзотерические наборы: Стоимость типичного набора для магических ритуалов составила в среднем 9,4 тысячи рублей, что на 10% выше, чем годом ранее. Это повышение цен совпадает с уровнем инфляции, указывая на устойчивый спрос даже в условиях экономических изменений.

Популярные товары: Самыми востребованными оказались наборы рун, а также стеклянные шары и шаманские бубны, с продажами, выросшими на 146% и 95% соответственно.

Спады и росты: Несмотря на общий рост, спрос на некоторые товары, такие как черные свечи, упал на 18%, что может отражать изменения в потребительских предпочтениях.

Культурное влияние

Этот тренд на магические товары может быть связан с желанием людей найти управление или утешение в неопределенные времена. Интерес к мистицизму и старинным практикам, таким как гадание на рунах или шаманизм, отражает глубокий культурный интерес к духовности и альтернативным методам поиска смысла.

Экономические аспекты

Повышенный интерес к магическим и эзотерическим товаром может также способствовать развитию нишевых рынков и малого бизнеса, поскольку предприятия адаптируют свои стратегии под растущий спрос. Это открывает новые возможности для маркетинга и продаж в уникальных сегментах рынка.

Увлечение магией и эзотерикой в России является не просто модным трендом, а отражением более глубоких социальных и экономических процессов.

Это напоминает о важности понимания культурных тенденций, которые могут серьёзно влиять на поведение потребителей и динамику рынка, сообщает lenta.ru.