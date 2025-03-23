Россияне имеют право получить бесплатный земельный участок второй раз. Но есть условие
immunocap.ru
Президент Владимир Путин подписал новый закон, вносящий важные поправки в Земельный кодекс. Речь идёт о праве на повторное получение бесплатного земельного участка — раньше такая возможность предоставлялась только один раз в жизни.
Что изменилось?
Теперь участок можно получить второй раз, если первый стал недоступен по объективным причинам:
из-за стихийных бедствий,
техногенных аварий,
боевых действий.
Нужно ли возвращать первый участок?
Нет, даже если он остался в собственности, возвращать его не придётся. Но есть условия:
второй участок должен находиться в том же регионе,
его площадь не может превышать размер первого более чем на 15%.
Как получить землю бесплатно?
Ранее юрист Дарья Толстихина объясняла, что для этого нужно:
обратиться в местную администрацию,
подготовить документы, подтверждающие право на участок,
предоставить справки, если первая земля пострадала от ЧС или иных форс-мажоров.
Таким образом, теперь граждане, столкнувшиеся с серьёзными обстоятельствами, смогут получить новую землю без лишней бюрократии, а подробнее можете прочитать здесь.
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