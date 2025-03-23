Россияне имеют право получить бесплатный земельный участок второй раз. Но есть условие

Президент Владимир Путин подписал новый закон, вносящий важные поправки в Земельный кодекс. Речь идёт о праве на повторное получение бесплатного земельного участка — раньше такая возможность предоставлялась только один раз в жизни.

Что изменилось?

Теперь участок можно получить второй раз, если первый стал недоступен по объективным причинам:

из-за стихийных бедствий,

техногенных аварий,

боевых действий.

Нужно ли возвращать первый участок?

Нет, даже если он остался в собственности, возвращать его не придётся. Но есть условия:

второй участок должен находиться в том же регионе ,

его площадь не может превышать размер первого более чем на 15%.

Как получить землю бесплатно?

Ранее юрист Дарья Толстихина объясняла, что для этого нужно:

обратиться в местную администрацию,

подготовить документы, подтверждающие право на участок,

предоставить справки, если первая земля пострадала от ЧС или иных форс-мажоров.

Таким образом, теперь граждане, столкнувшиеся с серьёзными обстоятельствами, смогут получить новую землю без лишней бюрократии, а подробнее можете прочитать здесь.