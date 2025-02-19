Россиянам запретят использовать газовые плиты с 1 марта: никто не избежит проверки
laminarts.ru
С начала 2025 года владельцам жилья в России, использующим газовые плиты с истекшим сроком службы, грозят новые штрафы.
Об этом сообщила Мария Яковлева, директор юридической фирмы «Яковлев и Партнеры», в беседе с агентством «Прайм».
Размеры штрафов
За первое нарушение предусмотрены штрафы от 5 000 до 10 000 рублей, а за повторное нарушение сумма возрастает от 15 000 до 25 000 рублей.
Срок службы газовых плит
Продолжительность эксплуатации газовых плит в среднем составляет около 14 лет, хотя этот показатель может отличаться в зависимости от производителя.
Проверки и профилактические меры
В рамках плановых проверок специалисты будут выявлять плиты, срок службы которых истек, и выдавать предписания на их замену или проведение диагностики в аккредитованных сервисных центрах. Это необходимо для предотвращения возможных штрафов и для гарантии безопасности при использовании газового оборудования.
Юридическая ответственность и рекомендации
Юристы настаивают на том, что обязанность по поддержанию газовых плит в исправном состоянии лежит на собственниках квартир. Использование устаревшего оборудования может привести не только к финансовым санкциям, но и к серьезным авариям.
Поэтому гражданам рекомендуется своевременно проверять состояние своих газовых плит и, при необходимости, обращаться за их заменой или обслуживанием, сообщает progorodnn.ru.
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