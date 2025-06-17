Россиянам в июне выплатят три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту
kasheloff.ru
Новое детское пособие: россияне могут получить выплату трижды в июне
Социальный фонд России сообщил, что в июне семьи с детьми от 8 до 16 лет могут получить тройную денежную выплату. Это нововведение касается тех, кто впервые подал заявление на пособие в этом месяце.
Кто может получить
На выплату могут претендовать:
- Семьи с низким уровнем дохода.
- Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.
- Родители, оформившие пособие в июне впервые.
Почему сразу три выплаты
Если заявление подано в июне, средства перечисляются сразу за три месяца — апрель, май и июнь. Пособие будет поступать тремя отдельными платежами на банковский счёт.
Размер выплат
Величина пособия зависит от нуждаемости семьи:
- 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
- В среднем по стране — до 10 000 рублей за один месяц.
- При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.
Сроки
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, и средства зачисляются в течение пяти дней после принятия решения. Те, кто обратится в начале июня, получат выплаты до 24 числа.
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