Россиянам в июне выплатят три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту

Новое детское пособие: россияне могут получить выплату трижды в июне

Социальный фонд России сообщил, что в июне семьи с детьми от 8 до 16 лет могут получить тройную денежную выплату. Это нововведение касается тех, кто впервые подал заявление на пособие в этом месяце.

Кто может получить

На выплату могут претендовать:

Семьи с низким уровнем дохода.

Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.

Родители, оформившие пособие в июне впервые.

Почему сразу три выплаты

Если заявление подано в июне, средства перечисляются сразу за три месяца — апрель, май и июнь. Пособие будет поступать тремя отдельными платежами на банковский счёт.

Размер выплат

Величина пособия зависит от нуждаемости семьи:

50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.

В среднем по стране — до 10 000 рублей за один месяц.

При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.

Сроки

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, и средства зачисляются в течение пяти дней после принятия решения. Те, кто обратится в начале июня, получат выплаты до 24 числа.