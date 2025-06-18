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Россиянам в июне выплатят сразу три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту

В июне россияне могут получить тройную выплату ...

nalog.gov.ru

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Социальный фонд России сообщил о новом порядке предоставления детского пособия в июне.

Семьи с детьми от 8 до 16 лет, которые впервые подали заявление на пособие в этом месяце, смогут получить тройную выплату сразу за три месяца — апрель, май и июнь.

Кто может получить выплату?

На пособие могут претендовать:

  • Семьи с низким уровнем дохода.
  • Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.
  • Родители, впервые подавшие заявление в июне.

Почему сразу три выплаты?

Если заявление подано в июне, то средства перечисляются за три месяца: апрель, май и июнь. Пособие будет выплачено тремя отдельными платежами на банковский счёт.

Размер выплат

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи:

  • 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
  • В среднем по стране сумма составляет до 10 000 рублей за один месяц.
  • При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.

Сроки

Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, и средства зачисляются в течение пяти дней после принятия решения. Те, кто подал заявление в начале июня, могут ожидать выплаты до 24 числа.

Эти выплаты помогут семьям с детьми улучшить финансовое положение, обеспечив поддержку в нужный момент.

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