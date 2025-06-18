Россиянам в июне выплатят сразу три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту
nalog.gov.ru
Социальный фонд России сообщил о новом порядке предоставления детского пособия в июне.
Семьи с детьми от 8 до 16 лет, которые впервые подали заявление на пособие в этом месяце, смогут получить тройную выплату сразу за три месяца — апрель, май и июнь.
Кто может получить выплату?
На пособие могут претендовать:
- Семьи с низким уровнем дохода.
- Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.
- Родители, впервые подавшие заявление в июне.
Почему сразу три выплаты?
Если заявление подано в июне, то средства перечисляются за три месяца: апрель, май и июнь. Пособие будет выплачено тремя отдельными платежами на банковский счёт.
Размер выплат
Размер пособия зависит от нуждаемости семьи:
- 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
- В среднем по стране сумма составляет до 10 000 рублей за один месяц.
- При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.
Сроки
Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, и средства зачисляются в течение пяти дней после принятия решения. Те, кто подал заявление в начале июня, могут ожидать выплаты до 24 числа.
Эти выплаты помогут семьям с детьми улучшить финансовое положение, обеспечив поддержку в нужный момент.
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