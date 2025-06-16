Россиянам в июне дадут три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту
nsk.bfm.ru
Новое детское пособие: россияне могут получить выплату трижды в июне
Социальный фонд России сообщил о возможности получения тройной денежной выплаты в июне. Это касается нового пособия для семей с детьми от 8 до 16 лет включительно, при условии, что заявление на выплату подано впервые именно в этом месяце.
Кто может получить
- Семьи с низким уровнем дохода.
- Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.
- Родители, оформившие пособие в июне впервые.
Почему сразу три выплаты
При первичном обращении в июне средства перечисляются сразу за три месяца — апрель, май и июнь. Деньги поступают тремя отдельными платежами на банковский счёт.
Размер выплат
Величина зависит от нуждаемости семьи:
- 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.
- В среднем по стране — до 10 000 рублей за один месяц.
- При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.
Сроки
Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, после чего средства зачисляются в течение пяти дней. Те, кто обратится в начале июня, получат выплаты до 24 числа, сообщает primpress.
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