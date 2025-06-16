Россиянам в июне дадут три раза по 10 000 рублей от СФР: названа дата прихода денег на карту

Новое детское пособие: россияне могут получить выплату трижды в июне

Социальный фонд России сообщил о возможности получения тройной денежной выплаты в июне. Это касается нового пособия для семей с детьми от 8 до 16 лет включительно, при условии, что заявление на выплату подано впервые именно в этом месяце.

Кто может получить

Семьи с низким уровнем дохода.

Граждане, соответствующие имущественным критериям Социального фонда.

Родители, оформившие пособие в июне впервые.

Почему сразу три выплаты

При первичном обращении в июне средства перечисляются сразу за три месяца — апрель, май и июнь. Деньги поступают тремя отдельными платежами на банковский счёт.

Размер выплат

Величина зависит от нуждаемости семьи:

50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума.

В среднем по стране — до 10 000 рублей за один месяц.

При 100% выплате семья может получить около 30 000 рублей сразу.

Сроки

Заявление рассматривается до 10 рабочих дней, после чего средства зачисляются в течение пяти дней. Те, кто обратится в начале июня, получат выплаты до 24 числа, сообщает primpress.