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Россиянам устроили сразу одиннадцать дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Июнь 2025 года предоставляет уникальную возможн...

kasheloff.ru

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Июнь 2025 года — это месяц с рекордным количеством выходных. В этом месяце нас ожидает 11 выходных дней, включая праздничные переносы и официальные праздники.

Вот как можно организовать своё время для максимального отдыха.

График выходных в июне 2025

  • 1 июня (воскресенье) — начало месяца с отдыха.
  • 7–8 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.
  • 12 июня (четверг) — День России, официальный праздник.
  • 13 июня (пятница) — дополнительный выходной в связи с переносом 8 марта.
  • 14–15 июня (суббота и воскресенье) — полноценный уикенд.
  • 21–22 июня и 28–29 июня — ещё две пары выходных.
  • 11 июня (среда) — сокращённый рабочий день, когда можно начать отдых заранее.

Профессиональные и региональные праздники

Июнь также богат на дополнительные праздники, которые могут повлиять на график в отдельных регионах и профессиях:

  • День эколога и День медицинского работника.
  • Курбан-байрам — дополнительный выходной в республиках с соответствующим статусом.
  • День Севастополя, День Чувашской Республики — локальные праздники в этих субъектах.

Как отдохнуть 16 дней подряд

Хотите удлинить отпуск, но не тратить его всё сразу? Вот лайфхак для вас:

  • Возьмите отпуск с 2 по 11 июня — это 8 рабочих дней.
  • С учётом праздничных и выходных, вы получите 16 дней отдыха подряд, с 1 по 16 июня.

Такой подход идеален для тех, кто планирует поездку, дачные работы или семейные каникулы.

Июнь 2025 года — это уникальная возможность отдохнуть больше, чем обычно, не оформляя длинный отпуск. Правильное планирование даст вам максимум свободы и времени на себя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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