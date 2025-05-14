Россиянам устроили сразу одиннадцать дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
kasheloff.ru
Июнь 2025 года — это месяц с рекордным количеством выходных. В этом месяце нас ожидает 11 выходных дней, включая праздничные переносы и официальные праздники.
Вот как можно организовать своё время для максимального отдыха.
График выходных в июне 2025
- 1 июня (воскресенье) — начало месяца с отдыха.
- 7–8 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.
- 12 июня (четверг) — День России, официальный праздник.
- 13 июня (пятница) — дополнительный выходной в связи с переносом 8 марта.
- 14–15 июня (суббота и воскресенье) — полноценный уикенд.
- 21–22 июня и 28–29 июня — ещё две пары выходных.
- 11 июня (среда) — сокращённый рабочий день, когда можно начать отдых заранее.
Профессиональные и региональные праздники
Июнь также богат на дополнительные праздники, которые могут повлиять на график в отдельных регионах и профессиях:
- День эколога и День медицинского работника.
- Курбан-байрам — дополнительный выходной в республиках с соответствующим статусом.
- День Севастополя, День Чувашской Республики — локальные праздники в этих субъектах.
Как отдохнуть 16 дней подряд
Хотите удлинить отпуск, но не тратить его всё сразу? Вот лайфхак для вас:
- Возьмите отпуск с 2 по 11 июня — это 8 рабочих дней.
- С учётом праздничных и выходных, вы получите 16 дней отдыха подряд, с 1 по 16 июня.
Такой подход идеален для тех, кто планирует поездку, дачные работы или семейные каникулы.
Июнь 2025 года — это уникальная возможность отдохнуть больше, чем обычно, не оформляя длинный отпуск. Правильное планирование даст вам максимум свободы и времени на себя.
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