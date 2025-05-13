Россиянам устроили сразу 11 дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
dzen.ru
Июнь 2025 года складывается особенно удачно: 11 выходных дней, включая праздничные переносы, совпадения и официальные даты.
Вот как выглядит график:
- 1 июня (воскресенье) — начало месяца уже с отдыха;
- 7–8 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные;
- 12 июня (четверг) — День России, официальный праздник;
- 13 июня (пятница) — дополнительный выходной в связи с переносом 8 марта;
- 14–15 июня (суббота и воскресенье) — полноценный уикенд;
- 21–22 июня и 28–29 июня — ещё две пары выходных;
- 11 июня (среда) — сокращённый рабочий день, когда можно начать отдых заранее.
Профессиональные и региональные праздники
Июнь также богат на дополнительные даты, которые могут повлиять на график в отдельных регионах:
- День эколога и День медицинского работника;
- Курбан-байрам — в республиках с соответствующим статусом даёт дополнительный выходной;
- День Севастополя, День Чувашской Республики — в этих субъектах могут быть локальные праздники.
Как отдохнуть 16 дней подряд
Хотите длинный отпуск — но не тратить всё сразу? Есть лайфхак:
Возьмите отпуск с 2 по 11 июня — это 8 рабочих дней.
С учётом праздничных и выходных вы получите 16 дней отдыха подряд, с 1 по 16 июня.
Такой подход особенно выгоден для тех, кто планирует поездку, дачу или семейные каникулы.
Июнь 2025 года — уникальный шанс отдохнуть больше, чем обычно, не оформляя длинный отпуск. Правильное планирование даст максимум свободы и времени на себя.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец