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Россиянам устроили сразу 11 дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Июнь 2025 года удивит россиян рекордным количес...

dzen.ru

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Июнь 2025 года складывается особенно удачно: 11 выходных дней, включая праздничные переносы, совпадения и официальные даты.

Вот как выглядит график:

  • 1 июня (воскресенье) — начало месяца уже с отдыха;
  • 7–8 июня (суббота и воскресенье) — стандартные выходные;
  • 12 июня (четверг) — День России, официальный праздник;
  • 13 июня (пятница) — дополнительный выходной в связи с переносом 8 марта;
  • 14–15 июня (суббота и воскресенье) — полноценный уикенд;
  • 21–22 июня и 28–29 июня — ещё две пары выходных;
  • 11 июня (среда) — сокращённый рабочий день, когда можно начать отдых заранее.

Профессиональные и региональные праздники

Июнь также богат на дополнительные даты, которые могут повлиять на график в отдельных регионах:

  • День эколога и День медицинского работника;
  • Курбан-байрам — в республиках с соответствующим статусом даёт дополнительный выходной;
  • День Севастополя, День Чувашской Республики — в этих субъектах могут быть локальные праздники.

Как отдохнуть 16 дней подряд

Хотите длинный отпуск — но не тратить всё сразу? Есть лайфхак:

Возьмите отпуск с 2 по 11 июня — это 8 рабочих дней.

С учётом праздничных и выходных вы получите 16 дней отдыха подряд, с 1 по 16 июня.

Такой подход особенно выгоден для тех, кто планирует поездку, дачу или семейные каникулы.

Июнь 2025 года — уникальный шанс отдохнуть больше, чем обычно, не оформляя длинный отпуск. Правильное планирование даст максимум свободы и времени на себя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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