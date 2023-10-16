Россиянам, ухаживающим за инвалидами и престарелыми, предложили выплату на уровне МРОТ

Депутаты от ЛДПР в Госдуме России предложили принять проект закона, по которому все ухаживающие за инвалидами первой группы и престарелыми людьми россияне смогут получать ежемесячно выплату на уровне МРОТ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ и пояснительную записку к нему.

Предлагается платить по 16 242 рубля (на данный момент) тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами первой группы, инвалидами первой группы старше 18 лет, за пожилыми старше 75 лет.

Сейчас выплата для опекунов инвалидов составляет 10 тысяч в месяц, если речь о детях. Для опекунов инвалидов старше 18 лет и ухаживающих за стариками старше 80 лет - 1200 рублей.

В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2024 года.