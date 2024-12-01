Россиянам теперь массово блокируют банковские карты — ограничения уже действуют

В последнем отчете Центрального Банка России зафиксировано значительное увеличение числа жалоб от граждан, связанных с нежелательным включением их банковских счетов в реестр подозрительных операций. По сравнению с 2023 годом, количество таких обращений удвоилось, что вызывает обеспокоенность как среди клиентов банков, так и среди самого финансового сектора.

Основные цифры и причины роста жалоб

Пресс-служба Банка России сообщила "Известиям", что общее число жалоб в категории "Мошенничество" увеличилось на 93,5%. Примерно 28% из этих обращений касаются удаления информации о счетах из базы так называемых "дропов" – счетов, используемых для мошеннических операций. Это свидетельствует о том, что значительная часть легальных клиентов по ошибке попадает в эту категорию, что серьезно затрагивает их финансовую деятельность.

К 2024 году доля жалоб в категории "Мошенничество" составила 14,6% от всех поступлений, в то время как в предыдущем году этот показатель был на уровне 9%. Это указывает на растущую тревогу среди граждан по поводу безопасности их финансовых операций.

Механизмы работы и предпринимаемые меры

Банк России формирует базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента на основании информации от банков и других финансовых организаций. В случае подозрений счета клиентов подвергаются дополнительной проверке и могут быть временно заблокированы до выяснения обстоятельств.

Также сведения для базы данных могут поступать от МВД России, что усиливает контроль и позволяет оперативно реагировать на любые мошеннические действия. Однако этот процесс не всегда идеален и порой затрагивает невиновных клиентов, что и приводит к увеличению жалоб.

Перспективы и вызовы

Возрастающее количество жалоб подчеркивает необходимость усовершенствования системы идентификации и проверки операций для минимизации ошибок, которые могут негативно сказаться на финансовом благополучии граждан. Банки и регуляторы активно работают над улучшением механизмов защиты данных и оптимизацией процессов, чтобы обеспечить баланс между безопасностью операций и правами клиентов.

Ситуация требует внимания со стороны всех участников рынка и, возможно, приведет к новым законодательным инициативам, направленным на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг в России, пишет rbc.ru.