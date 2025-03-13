Россиянам там точно не рады: опубликованы самые опасные страны для нас
playbookpro.ru
Многие россияне, отправляясь в отпуск в такие популярные направления как Таиланд и Турция, часто не осознают риски, которые могут на них поджидать.
Турагент Александра Горина рассказала о наиболее частых опасностях и способах их предотвращения.
Риски в Таиланде
Таиланд — рай для туристов благодаря красивым пейзажам и доступным ценам, но именно здесь многие россияне сталкиваются с рисками:
- Утонуть можно как в море, так и в бассейне: Сильные течения и купание в состоянии алкогольного опьянения увеличивают риск несчастных случаев.
- Падения с балконов отелей: Неосторожность, усугубленная употреблением алкоголя, может привести к падениям и травмам.
- Автокатастрофы: Незнакомство с местными правилами дорожного движения и рискованное поведение на дорогах повышают вероятность ДТП.
- Преступность: Туристы могут стать жертвами краж и мошенничества.
Риски в Турции
Турция также имеет свои опасности, особенно если туристы не знают о местных условиях:
- Проблемы на воде: Купание в запрещенных местах может привести к несчастным случаям.
- Травмы на экскурсиях: Отсутствие соблюдения мер безопасности во время активных развлечений может закончиться серьезными увечьями.
Как минимизировать риски
Для обеспечения безопасного отдыха Александра Горина рекомендует следовать нескольким простым правилам:
- Безопасность на воде: Избегайте купания в шторм и не прыгайте в воду с неизвестной глубиной.
- Умеренное употребление алкоголя: Особенно важно на высоте и возле водоемов, где последствия могут быть катастрофическими.
- Осторожность на дорогах: Соблюдайте местные правила дорожного движения и будьте внимательны.
- Избегайте сомнительных компаний: Не доверяйте случайным знакомым и избегайте слишком привлекательных предложений.
Будучи осведомленными о потенциальных опасностях и соблюдая меры предосторожности, туристы могут избежать множества проблем и насладиться своим отпуском в полной мере.
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