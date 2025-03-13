Россиянам там точно не рады: опубликованы самые опасные страны для нас

Многие россияне, отправляясь в отпуск в такие популярные направления как Таиланд и Турция, часто не осознают риски, которые могут на них поджидать.

Турагент Александра Горина рассказала о наиболее частых опасностях и способах их предотвращения.

Риски в Таиланде

Таиланд — рай для туристов благодаря красивым пейзажам и доступным ценам, но именно здесь многие россияне сталкиваются с рисками:

Утонуть можно как в море, так и в бассейне: Сильные течения и купание в состоянии алкогольного опьянения увеличивают риск несчастных случаев.

Падения с балконов отелей: Неосторожность, усугубленная употреблением алкоголя, может привести к падениям и травмам.

Автокатастрофы: Незнакомство с местными правилами дорожного движения и рискованное поведение на дорогах повышают вероятность ДТП.

Преступность: Туристы могут стать жертвами краж и мошенничества.

Риски в Турции

Турция также имеет свои опасности, особенно если туристы не знают о местных условиях:

Проблемы на воде: Купание в запрещенных местах может привести к несчастным случаям.

Травмы на экскурсиях: Отсутствие соблюдения мер безопасности во время активных развлечений может закончиться серьезными увечьями.

Как минимизировать риски

Для обеспечения безопасного отдыха Александра Горина рекомендует следовать нескольким простым правилам:

Безопасность на воде: Избегайте купания в шторм и не прыгайте в воду с неизвестной глубиной.

Умеренное употребление алкоголя: Особенно важно на высоте и возле водоемов, где последствия могут быть катастрофическими.

Осторожность на дорогах: Соблюдайте местные правила дорожного движения и будьте внимательны.

Избегайте сомнительных компаний: Не доверяйте случайным знакомым и избегайте слишком привлекательных предложений.

Будучи осведомленными о потенциальных опасностях и соблюдая меры предосторожности, туристы могут избежать множества проблем и насладиться своим отпуском в полной мере.