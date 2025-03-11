Русским там не рады: названы самые опасные страны для нас
alvistravel.com
Многие путешественники отправляются на отдых, не задумываясь о потенциальных рисках. Однако, по словам турагента Александры Гориной, самые популярные курорты нередко оказываются самыми опасными.
В частности, Таиланд и Турция входят в число стран, где российские туристы чаще всего попадают в несчастные случаи.
Чем опасен Таиланд?
Этот азиатский курорт привлекает туристов теплым морем, экзотикой и доступными ценами, но именно здесь россияне чаще всего гибнут.
Основные причины трагедий:
- Утонувшие в море или бассейнах – часто причиной становится игнорирование предупреждений о сильных течениях или купание в нетрезвом состоянии.
- Падения с балконов отелей – алкоголь и беспечность приводят к несчастным случаям.
- Автокатастрофы – незнание местных ПДД и рискованное вождение делают дороги Таиланда опасными.
- Преступность – туристы могут стать жертвами грабежей и мошенничества.
По словам Гориной, из-за частых инцидентов местные жители относятся к россиянам настороженно.
Какие риски в Турции?
Турция – ещё одно направление, где туристы нередко попадают в опасные ситуации.
Основные угрозы:
- Вода остаётся главным врагом – купание в запрещённых местах приводит к трагедиям.
- Травмы на экскурсиях – путешественники часто не соблюдают технику безопасности и получают серьёзные увечья.
Как обезопасить себя на отдыхе?
Чтобы избежать неприятностей, туристам стоит:
- Соблюдать правила безопасности на воде – не купаться в шторм, не прыгать в незнакомые водоёмы.
- Ограничивать употребление алкоголя – особенно на высоте или вблизи воды.
- Быть осторожными на дорогах – учитывать местные особенности движения.
- Не доверять незнакомцам – избегать сомнительных компаний и подозрительных предложений.
Популярные курорты могут быть не только райскими уголками для отдыха, но и местами, где невнимательность и беспечность могут стоить жизни, сообщают abnews.ru.
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