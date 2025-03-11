Многие путешественники отправляются на отдых, не задумываясь о потенциальных рисках. Однако, по словам турагента Александры Гориной, самые популярные курорты нередко оказываются самыми опасными.

В частности, Таиланд и Турция входят в число стран, где российские туристы чаще всего попадают в несчастные случаи.

Чем опасен Таиланд?

Этот азиатский курорт привлекает туристов теплым морем, экзотикой и доступными ценами, но именно здесь россияне чаще всего гибнут.

Основные причины трагедий:

Утонувшие в море или бассейнах – часто причиной становится игнорирование предупреждений о сильных течениях или купание в нетрезвом состоянии.

Падения с балконов отелей – алкоголь и беспечность приводят к несчастным случаям.

Автокатастрофы – незнание местных ПДД и рискованное вождение делают дороги Таиланда опасными.

Преступность – туристы могут стать жертвами грабежей и мошенничества.

По словам Гориной, из-за частых инцидентов местные жители относятся к россиянам настороженно.

Какие риски в Турции?

Турция – ещё одно направление, где туристы нередко попадают в опасные ситуации.

Основные угрозы:

Вода остаётся главным врагом – купание в запрещённых местах приводит к трагедиям.

Травмы на экскурсиях – путешественники часто не соблюдают технику безопасности и получают серьёзные увечья.

Как обезопасить себя на отдыхе?

Чтобы избежать неприятностей, туристам стоит:

Соблюдать правила безопасности на воде – не купаться в шторм, не прыгать в незнакомые водоёмы.

Ограничивать употребление алкоголя – особенно на высоте или вблизи воды.

Быть осторожными на дорогах – учитывать местные особенности движения.

Не доверять незнакомцам – избегать сомнительных компаний и подозрительных предложений.

Популярные курорты могут быть не только райскими уголками для отдыха, но и местами, где невнимательность и беспечность могут стоить жизни, сообщают abnews.ru.