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Русским там не рады: названы самые опасные страны для нас

Популярные курорты могут скрывать опасности. В ...

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Многие путешественники отправляются на отдых, не задумываясь о потенциальных рисках. Однако, по словам турагента Александры Гориной, самые популярные курорты нередко оказываются самыми опасными.

В частности, Таиланд и Турция входят в число стран, где российские туристы чаще всего попадают в несчастные случаи.

Чем опасен Таиланд?

Этот азиатский курорт привлекает туристов теплым морем, экзотикой и доступными ценами, но именно здесь россияне чаще всего гибнут.

Основные причины трагедий:

  • Утонувшие в море или бассейнах – часто причиной становится игнорирование предупреждений о сильных течениях или купание в нетрезвом состоянии.
  • Падения с балконов отелей – алкоголь и беспечность приводят к несчастным случаям.
  • Автокатастрофы – незнание местных ПДД и рискованное вождение делают дороги Таиланда опасными.
  • Преступность – туристы могут стать жертвами грабежей и мошенничества.

По словам Гориной, из-за частых инцидентов местные жители относятся к россиянам настороженно.

Какие риски в Турции?

Турция – ещё одно направление, где туристы нередко попадают в опасные ситуации.

Основные угрозы:

  • Вода остаётся главным врагом – купание в запрещённых местах приводит к трагедиям.
  • Травмы на экскурсиях – путешественники часто не соблюдают технику безопасности и получают серьёзные увечья.

Как обезопасить себя на отдыхе?

Чтобы избежать неприятностей, туристам стоит:

  • Соблюдать правила безопасности на воде – не купаться в шторм, не прыгать в незнакомые водоёмы.
  • Ограничивать употребление алкоголя – особенно на высоте или вблизи воды.
  • Быть осторожными на дорогах – учитывать местные особенности движения.
  • Не доверять незнакомцам – избегать сомнительных компаний и подозрительных предложений.

Популярные курорты могут быть не только райскими уголками для отдыха, но и местами, где невнимательность и беспечность могут стоить жизни, сообщают abnews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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