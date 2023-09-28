Россиянам рассказали, как не потерять доступ к «Госуслугам» с 1 октября

"Госуслуги" с 1 октября вводят обязательную двухфакторную аутентификацию, и чтобы иметь доступ к личному кабинету, россиянам, еще не успевшим ее настроить, важно сделать это уже сейчас.

Двойная верификация нужна для более надежной защиты личного кабинета пользователя. Пароля и логина будет недостаточно. При заходе в кабинет пользователь будет получать дополнительно одноразовые смс-коды.

Также возможен вход по биометрии или коду из приложения.

1 октября с полуночи пользователям настоятельно будет рекомендовано выбрать способ входа.

Можно настроить все уже сейчас настроить двойную идентификацию в разделе "Профиль" - "Безопасность", в функции " Вход с потверждением" надо передвинуть бегунок, чтобы он стал активным, синим.

Там же можно выбрать наиболее удобный для вас способ подтверждения входа.