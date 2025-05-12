Россиянам подарили сразу 11 дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
tramplin.media
Июнь 2025 года обещает стать настоящим подарком для россиян! Сразу 11 выходных дней в одном месяце — такое бывает крайне редко.
Настоящая календарная магия ждёт всех, кто мечтает отдохнуть без оформления отпуска.
Что подарит россиянам июнь?
- 1 июня — воскресенье.
- 7–8 июня — стандартные выходные.
- 12–15 июня — супервыходные благодаря Дню России и переносу праздника 8 марта!
- 21–22 июня — суббота и воскресенье.
- 28–29 июня — ещё один уикенд для отдыха.
- И 11 июня — короткий рабочий день, когда можно пораньше уехать навстречу лету.
Что ещё нас ждёт?
Профессиональные праздники — День эколога, День медика.
Курбан-байрам — дополнительный выходной в республиках.
Региональные даты — например, День Севастополя и День Чувашской Республики.
Как отдыхать умно?
Возьмите отпуск со 2 по 11 июня — и отдыхайте целых 16 дней, потратив всего 8 отпускных. Настоящий лайфхак для тех, кто хочет максимум свободы без лишних бумажек.
Июнь — месяц, когда отдыхать не просто можно, а нужно, сообщает progorodnn.
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