Россиянам подарили сразу 11 дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

Июнь 2025 года обещает стать настоящим подарком для россиян! Сразу 11 выходных дней в одном месяце — такое бывает крайне редко.

Настоящая календарная магия ждёт всех, кто мечтает отдохнуть без оформления отпуска.

Что подарит россиянам июнь?

1 июня — воскресенье.

7–8 июня — стандартные выходные.

12–15 июня — супервыходные благодаря Дню России и переносу праздника 8 марта!

21–22 июня — суббота и воскресенье.

28–29 июня — ещё один уикенд для отдыха.

И 11 июня — короткий рабочий день, когда можно пораньше уехать навстречу лету.

Что ещё нас ждёт?

Профессиональные праздники — День эколога, День медика.

Курбан-байрам — дополнительный выходной в республиках.

Региональные даты — например, День Севастополя и День Чувашской Республики.

Как отдыхать умно?

Возьмите отпуск со 2 по 11 июня — и отдыхайте целых 16 дней, потратив всего 8 отпускных. Настоящий лайфхак для тех, кто хочет максимум свободы без лишних бумажек.

Июнь — месяц, когда отдыхать не просто можно, а нужно, сообщает progorodnn.