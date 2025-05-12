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Россиянам подарили сразу 11 дней отдыха подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

В июне 2025 года россиян ждут рекордные 11 выхо...

tramplin.media

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Июнь 2025 года обещает стать настоящим подарком для россиян! Сразу 11 выходных дней в одном месяце — такое бывает крайне редко.

Настоящая календарная магия ждёт всех, кто мечтает отдохнуть без оформления отпуска.

Что подарит россиянам июнь?

  • 1 июня — воскресенье.
  • 7–8 июня — стандартные выходные.
  • 12–15 июня — супервыходные благодаря Дню России и переносу праздника 8 марта!
  • 21–22 июня — суббота и воскресенье.
  • 28–29 июня — ещё один уикенд для отдыха.
  • И 11 июня — короткий рабочий день, когда можно пораньше уехать навстречу лету.

Что ещё нас ждёт?

Профессиональные праздники — День эколога, День медика.

Курбан-байрам — дополнительный выходной в республиках.

Региональные даты — например, День Севастополя и День Чувашской Республики.

Как отдыхать умно?

Возьмите отпуск со 2 по 11 июня — и отдыхайте целых 16 дней, потратив всего 8 отпускных. Настоящий лайфхак для тех, кто хочет максимум свободы без лишних бумажек.

Июнь — месяц, когда отдыхать не просто можно, а нужно, сообщает progorodnn.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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