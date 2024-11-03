Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Россиянам озвучили неприятную новость об индексации пенсий – цифры никого не обрадуют

В 2025 году финансирование страховых пенсий в Р...

Подписаться в Telegram

В 2025 году финансирование страховых пенсий в России достигнет значительной отметки в 11 триллионов рублей, согласно проекту бюджета Социального фонда России. Это значимый шаг в обеспечении стабильности и поддержки старшего поколения страны.

С начала 2025 года ожидается индексация страховых пенсий и фиксированных выплат на 7,3%. Сергей Чирков, руководитель Соцфонда, подтвердил, что нововведения коснутся всех категорий пенсионеров, включая работающих. Таким образом, выплаты работающих пенсионеров будут приравнены к выплатам их неработающих сверстников, что является значимым шагом к уравниванию их экономических условий.

Ожидается, что от этого изменения выиграют более 38 миллионов человек. Средняя страховая пенсия по старости составит примерно 24 000 рублей, что на 600 рублей больше текущих выплат. Это повышение коррелирует с прогнозируемым уровнем инфляции на следующий год, что позволяет поддерживать покупательную способность пенсионеров на должном уровне.

Эти изменения являются частью обширной программы поддержки пожилых граждан, направленной на улучшение их качества жизни. Пенсионное обеспечение в России постоянно адаптируется к экономическим условиям, и реализация таких мер, как индексация, помогает обеспечить старшему поколению достойное существование в условиях перемен.

Введение новых мер стимулирования пенсионных выплат стало возможным благодаря внимательной политике и планированию со стороны государства, подчеркивающему значимость социальной поддержки населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости Татарстана

день назад

Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

обработка от клопов в квартире холодным туманом

Новости Казани

день назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

копка траншеи под водопровод в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

Новости Казани

день назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
Лонгриды
4 часа назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

В Казань одним днём пришла холодная пора, а вме...

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости России

день назад

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

Новости Казани

день назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

день назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Татарстана

день назад

В РТ известна программа Дня народного единства

Новости Казани

день назад

Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка
Можно получить свой дом за месяц, но есть нюанс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Можно получить свой дом за месяц, но есть нюансы: рассказываем про один из самых быстрых способов строительства в Казани