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Россиянам отправят по 10 000 рублей с 3 апреля. Деньги придут на карту «Мир» и не только

Уже в ближайшие дни россияне начнут получать де...

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Уже в ближайшие дни россияне начнут получать денежные переводы — средства поступят на карты «Мир» и не только. По словам финансового эксперта Валерия Попова, речь идёт о налоговых вычетах, которые доступны официально трудоустроенным гражданам.

Кто может получить выплаты?
Компенсация полагается родителям, усыновителям или опекунам, если ребёнок обучается очно в школе или вузе. При этом возраст ребёнка не должен превышать 23 лет. Новые правила позволяют оформить вычет не только за детей до 18 лет, как это было ранее, но и за более взрослых студентов.

За что положен вычет?
Подходят траты на лечение или занятия спортом, понесённые в прошлом году или с начала текущего. Например, если в 2024 году вы потратили 75 тысяч рублей на стоматологическое лечение ребёнка, который учится на очной форме, можно вернуть около 10 тысяч рублей — это 13% от общей суммы расходов.

Куда поступят деньги?
Тем, кто подал заявление на налоговый вычет в марте, выплаты начнут перечислять с 3 апреля. Деньги направят на банковские карты, включая систему «Мир».

Таким образом, многие семьи смогут получить ощутимую поддержку от государства, если заранее оформили документы и соблюдают все условия, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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