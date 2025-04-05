Россиянам отправят по 10 000 рублей с 3 апреля. Деньги придут на карту «Мир» и не только

Уже в ближайшие дни россияне начнут получать денежные переводы — средства поступят на карты «Мир» и не только. По словам финансового эксперта Валерия Попова, речь идёт о налоговых вычетах, которые доступны официально трудоустроенным гражданам.

Кто может получить выплаты?

Компенсация полагается родителям, усыновителям или опекунам, если ребёнок обучается очно в школе или вузе. При этом возраст ребёнка не должен превышать 23 лет. Новые правила позволяют оформить вычет не только за детей до 18 лет, как это было ранее, но и за более взрослых студентов.

За что положен вычет?

Подходят траты на лечение или занятия спортом, понесённые в прошлом году или с начала текущего. Например, если в 2024 году вы потратили 75 тысяч рублей на стоматологическое лечение ребёнка, который учится на очной форме, можно вернуть около 10 тысяч рублей — это 13% от общей суммы расходов.

Куда поступят деньги?

Тем, кто подал заявление на налоговый вычет в марте, выплаты начнут перечислять с 3 апреля. Деньги направят на банковские карты, включая систему «Мир».

Таким образом, многие семьи смогут получить ощутимую поддержку от государства, если заранее оформили документы и соблюдают все условия, пишет источник.