Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 16 мая действуют жесткие правила для водителей
m.5-tv.ru
Некоторые медицинские состояния в России считаются несовместимыми с управлением автомобилем. Это означает, что человеку не выдадут водительскую справку, и он не имеет права садиться за руль.
Есть и другие состояния, при которых вождение возможно, но только при соблюдении определённых условий.
Полный запрет на управление автомобилем
Водительскую справку не выдают, если у человека:
- эпилепсия (даже один приступ в прошлом);
- тяжёлые психические расстройства, включая шизофрению, деменцию, депрессию с паническими атаками;
- полная цветовая слепота (ахроматопсия) или отсутствие зрения;
- последствия инсульта с нарушениями памяти, зрения или координации.
В таких случаях вождение запрещено полностью — независимо от текущего состояния здоровья или самочувствия.
Вождение с ограничениями
Некоторые заболевания допускают управление автомобилем, но с обязательными условиями. Среди них:
- при плохом зрении — только в очках или линзах, с соответствующей отметкой в правах;
- при нарушениях слуха — с использованием слухового аппарата;
- при слепоте на один глаз — с установленной акустической системой помощи при парковке;
- при ампутациях — только на переоборудованной машине с ручным управлением;
- при травмах — если они не мешают управлять автомобилем (например, гипс на одной руке).
За нарушение условий, указанных в водительском удостоверении, предусмотрен штраф до 15 000 рублей.
Заболевания, требующие самоконтроля
Существуют состояния, которые не входят в официальный перечень противопоказаний, но требуют повышенного внимания к самочувствию:
- сахарный диабет;
- бронхиальная астма;
- артериальная гипертония;
- онкологические заболевания в стадии ремиссии.
Кроме того, следует учитывать побочные действия лекарств: сонливость, головокружение, снижение концентрации. В таком состоянии лучше не садиться за руль.
Что не является препятствием к вождению
К временным или стабильным состояниям, не являющимся медицинскими противопоказаниями, относятся:
- беременность;
- ВИЧ;
- гастрит;
- остеохондроз.
Главное — общее состояние должно быть стабильным и не влиять на способность управлять машиной.
Медкомиссия и юридические последствия
Медицинская справка требуется каждые 10 лет при продлении водительского удостоверения. В ходе комиссии обязательно проводится:
- проверка зрения;
- психиатрическое обследование;
- анализ на хронические заболевания.
При наличии официальных противопоказаний справка не выдается. За вождение с запретами предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Лишение прав возможно только по решению суда на основании медицинского заключения.
Здравый смысл важнее всего
Даже лёгкое недомогание может снизить внимание и увеличить риск ДТП. Если вы чувствуете усталость, головную боль или слабость, лучше временно отказаться от вождения — это убережёт от ошибок на дороге.
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