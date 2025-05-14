Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 16 мая действуют жесткие правила для водителей

Некоторые медицинские состояния в России считаются несовместимыми с управлением автомобилем. Это означает, что человеку не выдадут водительскую справку, и он не имеет права садиться за руль.

Есть и другие состояния, при которых вождение возможно, но только при соблюдении определённых условий.

Полный запрет на управление автомобилем

Водительскую справку не выдают, если у человека:

эпилепсия (даже один приступ в прошлом);

тяжёлые психические расстройства, включая шизофрению, деменцию, депрессию с паническими атаками;

полная цветовая слепота (ахроматопсия) или отсутствие зрения;

последствия инсульта с нарушениями памяти, зрения или координации.

В таких случаях вождение запрещено полностью — независимо от текущего состояния здоровья или самочувствия.

Вождение с ограничениями

Некоторые заболевания допускают управление автомобилем, но с обязательными условиями. Среди них:

при плохом зрении — только в очках или линзах, с соответствующей отметкой в правах;

при нарушениях слуха — с использованием слухового аппарата;

при слепоте на один глаз — с установленной акустической системой помощи при парковке;

при ампутациях — только на переоборудованной машине с ручным управлением;

при травмах — если они не мешают управлять автомобилем (например, гипс на одной руке).

За нарушение условий, указанных в водительском удостоверении, предусмотрен штраф до 15 000 рублей.

Заболевания, требующие самоконтроля

Существуют состояния, которые не входят в официальный перечень противопоказаний, но требуют повышенного внимания к самочувствию:

сахарный диабет;

бронхиальная астма;

артериальная гипертония;

онкологические заболевания в стадии ремиссии.

Кроме того, следует учитывать побочные действия лекарств: сонливость, головокружение, снижение концентрации. В таком состоянии лучше не садиться за руль.

Что не является препятствием к вождению

К временным или стабильным состояниям, не являющимся медицинскими противопоказаниями, относятся:

беременность;

ВИЧ;

гастрит;

остеохондроз.

Главное — общее состояние должно быть стабильным и не влиять на способность управлять машиной.

Медкомиссия и юридические последствия

Медицинская справка требуется каждые 10 лет при продлении водительского удостоверения. В ходе комиссии обязательно проводится:

проверка зрения;

психиатрическое обследование;

анализ на хронические заболевания.

При наличии официальных противопоказаний справка не выдается. За вождение с запретами предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Лишение прав возможно только по решению суда на основании медицинского заключения.

Здравый смысл важнее всего

Даже лёгкое недомогание может снизить внимание и увеличить риск ДТП. Если вы чувствуете усталость, головную боль или слабость, лучше временно отказаться от вождения — это убережёт от ошибок на дороге.