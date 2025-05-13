Россиянам не разрешат садиться за руль с такими симптомами: с 15 мая действуют жесткие правила для водителей

Некоторые состояния исключают возможность управлять транспортом по закону.

Медицинская справка не выдается, если у человека:

эпилепсия (даже один приступ в анамнезе);

тяжёлые психические расстройства: шизофрения, деменция, депрессия с паническими атаками;

ахроматопсия или полная слепота;

последствия инсульта с нарушениями памяти, координации или зрения.

В таких случаях управление автомобилем запрещено полностью — независимо от желания и общего самочувствия.

Ограничения: за руль можно, но с условиями

Есть заболевания и состояния, при которых человек может водить машину, но только при соблюдении дополнительных условий:

при плохом зрении — только в очках или линзах (отметка в правах обязательна);

при нарушении слуха — с использованием слухового аппарата;

при слепоте на один глаз — нужна акустическая система помощи при парковке;

при ампутациях — если автомобиль переоборудован под ручное управление;

при травмах — например, с гипсом на руке, если он не мешает управлению.

Штраф за нарушение предписаний, указанных в правах, может достигать 15 000 рублей.

На усмотрение водителя: важен контроль самочувствия

Некоторые заболевания не входят в официальный перечень противопоказаний, но требуют внимательного отношения:

сахарный диабет;

бронхиальная астма;

артериальная гипертония;

онкологические диагнозы в стадии ремиссии.

Также стоит учитывать побочные эффекты от принимаемых лекарств — если они вызывают сонливость или замедляют реакцию, лучше отложить поездку. То же касается слабости, головной боли, температуры или обострений хронических заболеваний.

Беременность, ВИЧ, гастрит, остеохондроз не являются медицинскими запретами для вождения, если общее состояние стабильное.

Медкомиссия и юридическая ответственность

Медицинская справка требуется каждые 10 лет при продлении водительского удостоверения. Обязательные обследования включают:

проверку зрения;

оценку психического состояния;

анализ на наличие хронических заболеваний.

При выявленных противопоказаниях справку не выдадут. Штраф за управление автомобилем при запрещающих диагнозах — от 5 000 до 15 000 рублей. Лишить прав может только суд, на основании официального медицинского заключения.

Главное — здравый смысл

Даже лёгкое недомогание способно снизить внимание, замедлить реакцию и привести к ДТП. Если есть сомнения в своём состоянии, разумнее отказаться от поездки.