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Россиянам хотят запретить использовать газовые плиты с марта: никто не избежит проверки

С 2025 года владельцам квартир в России, исполь...

citilink.ru

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Наступление 2025 года обещает существенные изменения для российских домохозяйств, использующих устаревшие газовые плиты.

Мария Яковлева, руководитель юридической фирмы «Яковлев и Партнеры», в беседе с агентством «Прайм» поделилась деталями нововведений в законодательстве, касающихся обязательных финансовых взысканий за эксплуатацию устаревшего оборудования.

Новая политика штрафов:

С нового года правительство вводит штрафные санкции для тех, кто не обновил свою газовую плиту после истечения срока её службы. Владельцы, чьи плиты прослужили дольше положенного срока, встретятся с финансовыми штрафами: от 5 000 до 10 000 рублей за первый случай нарушения и от 15 000 до 25 000 рублей за каждый последующий.

Определение «срока службы» плиты:

Продолжительность эксплуатации газовой плиты ориентировочно устанавливается в 14 лет, но может изменяться в зависимости от условий использования и качества самого изделия. Владельцам предлагается внимательно изучать техническую документацию своей плиты, чтобы избежать неприятных финансовых сюрпризов.

Механизм контроля и предупреждения:

Для обеспечения выполнения новых законов органы будут проводить регулярные инспекции жилых помещений. Специалисты проверят состояние кухонного оборудования, идентифицируют устаревшие модели и выдадут предписания о необходимости их замены или ремонта.

Юридическая ответственность владельцев:

Ответственность за состояние газовых плит теперь полностью ложится на плечи их владельцев. Пренебрежение новыми требованиями не только повлечет за собой штрафы, но и может привести к более серьезным последствиям в случае происшествий на бытовом уровне.

Эти законодательные изменения направлены на повышение безопасности и снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием небезопасного газового оборудования в быту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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