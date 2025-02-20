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Россиянам хотят запретить использовать газовые плиты с 1 марта: никто не избежит проверки

С 2025 года в России вводятся штрафы за использ...

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С 2025 года владельцам квартир в России, где до сих пор используются устаревшие газовые плиты, придется столкнуться с новыми финансовыми санкциями.

Это изменение законодательства было анонсировано Марией Яковлевой, главой юридической фирмы «Яковлев и Партнеры», которая поделилась подробностями в интервью с информационным агентством «Прайм».

Система штрафов за устаревшие плиты

Начиная с нового года, использование газовых плит, превысивших установленный производителем срок службы, будет влечь за собой значительные штрафы. Первое нарушение обойдется владельцам в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а за каждое последующее нарушение штраф увеличивается до 15 000 - 25 000 рублей.

Определение срока службы плит

Средний срок службы газовых плит составляет приблизительно 14 лет, но этот период может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и качества самого изделия. Владельцам рекомендуется регулярно проверять документацию на плиту, чтобы точно знать, когда наступает время для ее замены.

Проведение проверок и действия по предотвращению штрафов

Для контроля за выполнением нового законодательства будут организованы плановые проверки. Эксперты будут осматривать кухонное оборудование в домах и квартирах, чтобы выявлять устаревшие модели и выдавать предписания о необходимости их замены или проведения технического осмотра.

Правовая ответственность за состояние кухонного оборудования

Ответственность за поддержание газовых плит в исправном состоянии полностью ложится на плечи владельцев жилья. Игнорирование требований может привести не только к штрафам, но и к более серьезным последствиям в случае аварий или чрезвычайных ситуаций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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