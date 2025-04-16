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Россиянам грозит штраф и колония за это растение на даче: обновления в законах для владельцев участков в 2025 году

С 2025 года действуют новые правила: от запрета...

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Дачный сезон — это не только шашлыки, огород и отдых на природе, но и новые законодательные реалии.

С 2025 года в силу вступили правила, нарушение которых может обернуться не только испорченным настроением, но и серьёзными финансовыми потерями. Чтобы отдых не превратился в стресс, важно заранее знать, что запрещено и как избежать штрафов.

Мангал — под контролем: как не нарушить пожарную безопасность

  • Приготовление шашлыка — одна из любимых дачных традиций. Однако даже это безобидное занятие может привести к штрафу от 5 000 до 20 000 рублей, если не соблюдать правила пожарной безопасности:
  • Мангал должен быть установлен не ближе 5 метров от построек и 10 метров от лесополосы.

Используйте исправное оборудование: не допускаются повреждённые или самодельные конструкции без устойчивости.

  • Рядом всегда должны быть средства для тушения огня — вода, песок или огнетушитель.

Запретные растения: за «вьюнок» — штраф, за плантацию — тюрьма

С 2024 года усилился контроль за растениями, содержащими психоактивные вещества. В списке — десятки растений, среди которых особое внимание уделено ипомее трёхцветной (вьюнку).

  • За более 10 кустов — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
  • За более 100 кустов — возможно уголовное преследование и до 8 лет лишения свободы.

Как защитить себя от непредвиденных последствий

Чтобы спокойно наслаждаться летом на участке:

  • Ознакомьтесь со списком запрещённых растений (доступен на сайтах Минсельхоза и Минюста).
  • Регулярно удаляйте сорняки и подозрительные растения.
  • Соблюдайте противопожарный режим, особенно в жаркие и ветреные дни.

Итог: осторожность — залог беззаботного отдыха

Простые меры предосторожности помогут избежать неприятностей. Помните: дача — это место отдыха, а не источник штрафов. Соблюдайте правила — и наслаждайтесь летом без лишних проблем, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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