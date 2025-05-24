Россиянам дадут отдохнуть сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя
m.5-tv.ru
Июнь кажется идеальным для отпуска: тёплая погода, длинные выходные, начавшееся лето. Но с точки зрения финансов и трудового законодательства — всё не так однозначно.
По словам HR-эксперта Анны Осьмак («Авито Работа»), именно июнь может оказаться наименее выгодным месяцем для отдыха.
Что не так с июнем?
В 2025 году в июне всего 19 рабочих дней и 11 выходных. При стандартном графике 5/2 это означает:
- Отпуск сильнее снижает зарплату — ведь вы и так работаете меньше;
- При коротком отпуске (2–3 дня) потери в доходе будут заметны;
- За те же деньги вы отработаете меньше дней — а значит, расчёт будет в меньшую сторону.
Вывод: если вы берёте отпуск на пару дней — лучше отложить его на июль или август, когда месяц полный.
Как выгодно отдохнуть в июне?
В календаре — четыре выходных подряд с 12 по 15 июня:
- 12 июня (четверг) — День России;
- 13 июня (пятница) — перенос выходного;
- 14–15 июня — стандартные выходные.
Если взять отпуск на 10, 11 или 16 июня, можно получить полноценную неделю отдыха с минимальной потерей рабочих дней.
А что с двойной оплатой за работу в праздники?
В Госдуме рассматривается законопроект об обязательной компенсации за работу в праздничные дни. Предлагается:
- двойная оплата или
- дополнительный выходной.
Но:
- Закон ещё не принят;
- Малый бизнес уже выражает обеспокоенность из-за возможной финансовой нагрузки.
Майские праздники: будет ли больше выходных?
Была идея сделать майские каникулы с 1 по 9 мая, но:
- В Госдуме её раскритиковали;
- Опасения — простой экономики, особенно в туризме и аграрном секторе.
Итог: в 2025 году майские праздники останутся стандартными.
Что учесть перед отпуском в июне
- Проверьте трудовой договор — в некоторых компаниях есть ограничения на отпуск в короткие месяцы;
- Уточните у бухгалтерии, как будет рассчитана зарплата;
- Сравните июнь с другими месяцами по потенциальным потерям;
- Следите за новостями — возможны изменения в Трудовой кодекс.
Июнь — месяц приятных погодных условий и длинных выходных, но с подводными камнями для бюджета. Если вы планируете отпуск, особенно короткий — просчитайте всё заранее. Иногда перенос всего на пару недель может сэкономить существенную сумму.
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