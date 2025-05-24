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Россиянам дадут отдохнуть сразу 11 дней подряд в июне: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя

В июне 2025 года много выходных и короткий рабо...

m.5-tv.ru

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Июнь кажется идеальным для отпуска: тёплая погода, длинные выходные, начавшееся лето. Но с точки зрения финансов и трудового законодательства — всё не так однозначно.

По словам HR-эксперта Анны Осьмак («Авито Работа»), именно июнь может оказаться наименее выгодным месяцем для отдыха.

Что не так с июнем?

В 2025 году в июне всего 19 рабочих дней и 11 выходных. При стандартном графике 5/2 это означает:

  • Отпуск сильнее снижает зарплату — ведь вы и так работаете меньше;
  • При коротком отпуске (2–3 дня) потери в доходе будут заметны;
  • За те же деньги вы отработаете меньше дней — а значит, расчёт будет в меньшую сторону.

Вывод: если вы берёте отпуск на пару дней — лучше отложить его на июль или август, когда месяц полный.

Как выгодно отдохнуть в июне?

В календаре — четыре выходных подряд с 12 по 15 июня:

  • 12 июня (четверг) — День России;
  • 13 июня (пятница) — перенос выходного;
  • 14–15 июня — стандартные выходные.

Если взять отпуск на 10, 11 или 16 июня, можно получить полноценную неделю отдыха с минимальной потерей рабочих дней.

А что с двойной оплатой за работу в праздники?

В Госдуме рассматривается законопроект об обязательной компенсации за работу в праздничные дни. Предлагается:

  • двойная оплата или
  • дополнительный выходной.

Но:

  • Закон ещё не принят;
  • Малый бизнес уже выражает обеспокоенность из-за возможной финансовой нагрузки.

Майские праздники: будет ли больше выходных?

Была идея сделать майские каникулы с 1 по 9 мая, но:

  • В Госдуме её раскритиковали;
  • Опасения — простой экономики, особенно в туризме и аграрном секторе.

Итог: в 2025 году майские праздники останутся стандартными.

Что учесть перед отпуском в июне

  • Проверьте трудовой договор — в некоторых компаниях есть ограничения на отпуск в короткие месяцы;
  • Уточните у бухгалтерии, как будет рассчитана зарплата;
  • Сравните июнь с другими месяцами по потенциальным потерям;
  • Следите за новостями — возможны изменения в Трудовой кодекс.

Июнь — месяц приятных погодных условий и длинных выходных, но с подводными камнями для бюджета. Если вы планируете отпуск, особенно короткий — просчитайте всё заранее. Иногда перенос всего на пару недель может сэкономить существенную сумму.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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