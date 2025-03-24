Россиянам был раскрыт список продуктов, которые лучше обходить стороной в «Магните» и «Пятёрочке»

Современный рынок продуктов питания впечатляет своим разнообразием. Но, несмотря на огромное количество предложений, качество далеко не всегда соответствует ожиданиям потребителей.

Особенно это касается крупных сетевых магазинов, таких как «Магнит» и «Пятерочка», где риск столкнуться с некачественными продуктами значительно выше.

Обилие выбора не означает высокое качество

Парадокс рынка в том, что наличие большого выбора товаров не всегда гарантирует их высокое качество. На первых страницах упаковки можно встретить подробные составы, однако зачастую они не отражают реальное содержание продукта.

Производители могут упускать важные ингредиенты или использовать запутанные формулировки для описания состава. Поэтому Роскачество проводит свои исследования, чтобы выделить наиболее безопасные и качественные товары, на которые стоит ориентироваться при покупках.

Антирейтинг продуктов: какие товары могут представлять опасность для здоровья?

В своей деятельности Роскачество выделяет ряд продуктов, которые могут нанести вред здоровью. Эксперты провели исследования в разных категориях товаров, чтобы выявить наименее качественные продукты.

Сухие завтраки — почти 27% из них не соответствуют минимальным стандартам качества.

Колбасные изделия — около 28% сервелатов не удовлетворяют нормам качества.

Коньяк — примерно 34% коньяков оказались низкого качества, что делает водку менее опасным выбором.

Глазированные сырки — 37% сырков содержат чрезмерное количество сахара и ненатуральных добавок, что делает их потенциально вредными.

Свиной шашлык — вероятность купить некачественный шашлык достаточно высока.

Молочные продукты — в некоторых случаях обнаружены антибиотики и растительные жиры.

Рыбные продукты — часто содержат вредные бактерии и кишечные палочки.

Бакалейная продукция — в целом эта категория менее подвержена проблемам с качеством, но и здесь нельзя терять бдительность.

Как сделать правильный выбор? Советы для потребителей

Потребительская ситуация на рынке продуктов питания не всегда однозначна. Огромный ассортимент порой сбивает с толку, а качество товара не всегда оправдывает ожидания.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты дают несколько полезных советов:

Изучайте исследования Роскачества — они помогут выбрать проверенные и безопасные товары.

Тщательно читайте этикетки — не полагайтесь только на внешнюю привлекательность упаковки.

Будьте осторожны при выборе продуктов из антирейтинга — особенно если это касается товаров с сомнительным составом.

И, главное, помните, что даже в категории с высококачественными товарами всегда могут встретиться исключения, и проявленная осторожность никогда не будет лишней, сообщает progorodsamara.