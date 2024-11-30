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Россиянам будут массово блокировать банковские карты — ограничения уже действуют

В текущем году замечен рост числа обращений гра...

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В текущем году замечен рост числа обращений граждан к Центральному Банку России, связанных с их включением в список подозрительных банковских операций. Из последней публикации пресс-службы ЦБ в "Известиях" следует, что количество таких жалоб удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Основные аспекты увеличения числа жалоб

Всего в категории "Мошенничество" зарегистрировано увеличение жалоб на 93,5%. Особенно много обращений связано с запросами на удаление информации о счетах из списка, используемого для отслеживания подозрительной активности, при этом такие запросы составили 28% от всех жалоб в данной категории. В первые три квартала 2024 года доля подобных жалоб достигла 14,6%, в то время как в 2023 году она была на уровне 9%.

Механизмы работы и последствия реестра подозрительных операций

Центральный Банк России ведет специальную базу данных, которая содержит информацию о всех подозрительных попытках транзакций без согласия владельцев счетов. В эту базу вносится информация после всесторонней проверки, включая сотрудничество с банками и получение данных от МВД России.

Воздействие на клиентов банков

После включения в реестр подозрительных операций банковские учреждения могут временно заблокировать использование электронных платежных инструментов клиентов, включая доступ к онлайн-банкингу и платежным картам, до момента разрешения ситуации. Такие действия становятся обязательными, если информация поступила от МВД.

Законодательное обоснование и профилактика

Действия финансовых институтов регулируются статьей 27 Федерального закона "О национальной платежной системе", которая направлена на предотвращение мошенничества и защиту клиентов от несанкционированных транзакций.

Итоги

Увеличение числа жалоб подчеркивает необходимость усиленной работы всех участников финансового рынка, включая регуляторные и правоохранительные органы, в области защиты прав клиентов и борьбы с мошенничеством. Улучшение контрольных процессов и повышение прозрачности финансовых операций могут помочь в снижении числа жалоб и укреплении доверия к банковской системе, пишет rbc.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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