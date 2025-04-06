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Россиян ждёт по 10 000 рублей с 7 апреля. Деньги придут на карту «Мир» и не только

В ближайшие дни многим россиянам начнут поступа...

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В ближайшие дни многим россиянам начнут поступать денежные выплаты на карту «Мир» и другие банковские счета. Как сообщил финансовый эксперт Валерий Попов, речь идет о налоговых компенсациях, доступных официально трудоустроенным гражданам.

Кто может получить деньги?

Выплата положена родителям (в том числе приемным и опекунам) за расходы на обучение или лечение детей, если они учатся очно. Возраст ребёнка должен быть не старше 23 лет. Главное условие — правильное оформление документов.

Теперь получить вычет можно не только за детей до 18 лет, как было раньше, но и за тех, кто учится в вузе или колледже до 24 лет. Компенсация составляет 13% от суммы потраченных средств.

Пример расчёта

Если, например, семья потратила 75 000 рублей на лечение зубов ребенка, который учится в университете, то сумма возврата составит около 10 000 рублей.

Когда ждать деньги?

Гражданам, подавшим заявление в марте, выплаты начнут перечислять уже с 3 апреля. Деньги поступят на карту «Мир» или другой указанный счёт.

Налоговый вычет — это реальная возможность частично вернуть потраченные средства, если оформить всё правильно и вовремя, пишет источник.

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