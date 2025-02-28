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Россиян штрафуют за покупку авто у иностранцев за наличные: никто даже не подозревал о грядущих проблемах

Жительница Москвы столкнулась с серьезным налог...

18.мвд.рф

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Покупка автомобиля из-за границы обошлась москвичке в крупный штраф от Федеральной налоговой службы (ФНС) России, выдвинувшей обвинения в нарушении валютного законодательства.

Ситуация, развернувшаяся после покупки у не-резидента Киргизии, стала ярким примером правовых рисков в международных финансовых операциях.

Хронология событий

В апреле 2023 года после приобретения Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии, москвичка столкнулась с налоговыми проверками. Через шесть месяцев после сделки на нее был наложен штраф в размере 30% от стоимости автомобиля, что составило 855 тысяч рублей.

Причины санкций

ФНС указала на нарушение Федерального закона No173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно этому закону, все трансграничные платежи должны осуществляться через банковские переводы для обеспечения контроля за движением капиталов. Использование наличных в данной сделке было расценено как попытка уклонения от налогов.

Реакция потерпевшей

После обвинений женщина обратилась за помощью к Национальному автомобильному союзу. Правовые эксперты помогли ей оформить жалобу и подготовили все необходимые материалы для обжалования решения налоговой в суде.

Образовательный момент

Этот случай высветил значимость знания законодательства о валютном регулировании. Он подчеркивает важность осведомленности обо всех аспектах международных финансовых операций и потенциальных налоговых последствиях, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Инцидент с москвичкой и Kia Sorento стал наглядным примером того, как недостаточное понимание валютного законодательства может привести к серьезным финансовым и правовым последствиям. Это напоминает о необходимости тщательной подготовки и консультаций с юридическими специалистами при совершении международных покупок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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