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Россиян стали штрафовать за покупку машин у иностранцев за наличку: никто даже не подозревал о грядущих проблемах

Жительница Москвы оштрафована на 855 тысяч рубл...

avtovzglyad.ru

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В апреле 2023 года жительница Москвы приобрела кроссовер Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии, который не является налоговым резидентом России.

Однако спустя полгода, Федеральная налоговая служба (ФНС) уведомила её о нарушении законодательства и предъявила весомый штраф.

Причина штрафа

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (ФЗ-173), передача наличных средств иностранцам без российского гражданства при покупке товаров должна проводиться через банковские переводы. Несоблюдение этого условия приводит к административному правонарушению, что в данном случае стоило автовладелице штрафа в размере 30% от суммы сделки.

Юридический аспект

Согласно ФЗ-173, россияне не могут передавать наличные иностранным гражданам в рамках трансграничных сделок. Незнание закона не освобождает от ответственности, а штрафы за такие нарушения могут достигать 40% от суммы сделки. В этом случае, москвичка столкнулась с потребностью выплатить 855 тысяч рублей.

Реакция владелицы и дальнейшие действия

Владелица автомобиля обратилась за помощью в Национальный автомобильный союз, где получила подтверждение о составлении протокола и возможности юридической защиты. Она выразила удивление и отметила, что не знала о существующем запрете, подчеркнув отсутствие злого умысла в своих действиях.

Общий контекст и предупреждение для других

Этот случай поднимает важность осведомленности о валютном законодательстве при совершении международных покупок. Ситуация высветила риски, связанные с покупками у иностранных граждан, особенно в условиях ужесточения контроля за валютными операциями, сообщает autonews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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