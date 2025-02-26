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Россиян стали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличку: никто даже не подозревал о грядущих проблемах

Москвичка, купившая автомобиль у иностранца, ст...

drive2.ru

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В апреле 2023 года одна из жительниц Москвы столкнулась с неприятными последствиями после приобретения автомобиля Kia Sorento за 2,85 млн рублей.

Продавцом был гражданин Киргизии, не являющийся налоговым резидентом РФ. Спустя полгода после сделки, Федеральная налоговая служба России (ФНС) предъявила женщине обвинение в нарушении законодательства, что стоило ей штрафа в размере 30% от стоимости транспортного средства, или 855 тысяч рублей.

Законодательный контекст нарушения

Сердце проблемы кроется в недопонимании закона о валютном регулировании и контроле (ФЗ-173), который регулирует валютные операции между россиянами и иностранными гражданами.

Согласно этому закону, все трансакции должны проходить через банковские переводы, чтобы обеспечить прозрачность и возможность государственного контроля за движением капиталов. Оплата наличными, как это сделала москвичка, влечет за собой серьезные финансовые и правовые последствия.

Реакция и действия владелицы автомобиля

Обнаружив, что она подверглась значительному штрафу за кажущуюся ей обыденную транзакцию, владелица авто обратилась за юридической помощью к Национальному автомобильному союзу. Там ей подтвердили составление протокола и возможность обжалования штрафа через суд. Она выразила удивление и недоумение, поскольку не была осведомлена о существующем законодательстве, подчеркнув, что ее действия не имели цели нарушить закон.

Общественное и юридическое значение случая

Этот случай поднимает вопросы о необходимости более активного информирования граждан о валютном законодательстве, особенно в аспектах, касающихся международных финансовых операций. Также он иллюстрирует потенциальные риски и последствия, которые могут возникнуть при недостаточном понимании и соблюдении законов.

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