Россиян предупредили о новых штрафах за неправильные входные двери: цена ошибки 15 тысяч рублей

Власти России ввели более строгие меры в отношении установки входных дверей в квартирах, которые открываются наружу. Согласно последним изменениям, размер штрафов за нарушение установленных норм теперь может достигать до 15 тысяч рублей.

Эксперт по жилищному праву Виктор Федорук подчеркнул, что такие двери представляют угрозу безопасности, поскольку могут затруднить эвакуацию из здания в чрезвычайных ситуациях, таких как пожар.

Изменения в законодательстве

Ранее за установку дверей, открывающихся наружу, предусматривался штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако, учитывая потенциальные риски для жителей многоквартирных домов, власти решили увеличить штрафные санкции. По словам Федорука, цитируемого изданием «Аргументы и факты», нововведения направлены на усиление общей безопасности и порядка в жилых комплексах.

Реакция общественности и права соседей

Соседи теперь имеют право требовать от владельцев квартир исправления ситуации и могут обратиться в суд, если их требования будут игнорироваться. Это усиливает контроль со стороны жильцов и обеспечивает дополнительные механизмы для соблюдения законодательства.

Дополнительные изменения в правилах проживания

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства также приняло новые меры, касающиеся использования жилых помещений. Среди прочего, было введено запрещение использовать квартиры для гостиничных целей, а также установлены ограничения на уровень шума в ночное время, что также способствует повышению качества жизни граждан, сообщает vz.ru.