Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Вильфанд ввел в ступор прогнозом на ближайшие дни

Жители Урала, Сибири и Дальнего Востока столкнутся с одной из самых холодных зим за последние десятилетия. По прогнозам экспертов из Гидрометцентра России, в некоторых районах температура может падать до -49 градусов Цельсия.

Прогнозы температур по регионам

В различных частях страны ожидаются следующие температуры:

Ямало-Ненецкий автономный округ : С 16 по 19 января температура будет колебаться между -33 и -36 градусами, что на 5-8 градусов ниже обычного.

: С 16 по 19 января температура будет колебаться между -33 и -36 градусами, что на 5-8 градусов ниже обычного. Таймыр : Температура может упасть до -42…-49 градусов с 16 по 19 января, что на 11-16 градусов ниже нормальных значений.

: Температура может упасть до -42…-49 градусов с 16 по 19 января, что на 11-16 градусов ниже нормальных значений. Север Красноярского края : Ожидается снижение до -41…-46 градусов, на 7-9 градусов ниже нормы.

: Ожидается снижение до -41…-46 градусов, на 7-9 градусов ниже нормы. Юг Якутии : В период с 18 по 19 января могут быть зафиксированы температуры до -48…-49 градусов, на 7-9 градусов ниже обычного.

: В период с 18 по 19 января могут быть зафиксированы температуры до -48…-49 градусов, на 7-9 градусов ниже обычного. Магаданская область и Чукотка : С 15 по 17 января прогнозируются температуры до -44…-48 градусов, что на 5-8 градусов ниже стандартных показателей.

: С 15 по 17 января прогнозируются температуры до -44…-48 градусов, что на 5-8 градусов ниже стандартных показателей. Камчатка: Здесь температуры опустятся до -35…-39 градусов, что также ниже нормы на 5-9 градусов.

Меры предосторожности

С такими предстоящими морозами важно готовиться к возможным последствиям. Жителям рекомендуется усилить утепление домов, проверить работоспособность систем отопления и подготовить автомобили к экстремальным погодным условиям. Важно также иметь достаточный запас продуктов и воды.

Влияние на жизнь в регионах

Падение температур может серьезно затруднить жизнь людей, замедлить или остановить многие повседневные процессы, включая работу транспорта и доступ к услугам. Всем рекомендуется следить за обновлениями погоды и соблюдать рекомендации властей для обеспечения безопасности.

Эти предстоящие рекордно низкие температуры требуют серьезной подготовки и предпринятия мер для минимизации рисков. Тщательная подготовка и осведомленность помогут пережить этот период с минимальными неудобствами.