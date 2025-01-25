Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Вильфанд ввел в ступор прогнозом на ближайшие дни
yandex.ru
Жители Урала, Сибири и Дальнего Востока столкнутся с одной из самых холодных зим за последние десятилетия. По прогнозам экспертов из Гидрометцентра России, в некоторых районах температура может падать до -49 градусов Цельсия.
Прогнозы температур по регионам
В различных частях страны ожидаются следующие температуры:
- Ямало-Ненецкий автономный округ: С 16 по 19 января температура будет колебаться между -33 и -36 градусами, что на 5-8 градусов ниже обычного.
- Таймыр: Температура может упасть до -42…-49 градусов с 16 по 19 января, что на 11-16 градусов ниже нормальных значений.
- Север Красноярского края: Ожидается снижение до -41…-46 градусов, на 7-9 градусов ниже нормы.
- Юг Якутии: В период с 18 по 19 января могут быть зафиксированы температуры до -48…-49 градусов, на 7-9 градусов ниже обычного.
- Магаданская область и Чукотка: С 15 по 17 января прогнозируются температуры до -44…-48 градусов, что на 5-8 градусов ниже стандартных показателей.
- Камчатка: Здесь температуры опустятся до -35…-39 градусов, что также ниже нормы на 5-9 градусов.
Меры предосторожности
С такими предстоящими морозами важно готовиться к возможным последствиям. Жителям рекомендуется усилить утепление домов, проверить работоспособность систем отопления и подготовить автомобили к экстремальным погодным условиям. Важно также иметь достаточный запас продуктов и воды.
Влияние на жизнь в регионах
Падение температур может серьезно затруднить жизнь людей, замедлить или остановить многие повседневные процессы, включая работу транспорта и доступ к услугам. Всем рекомендуется следить за обновлениями погоды и соблюдать рекомендации властей для обеспечения безопасности.
Эти предстоящие рекордно низкие температуры требуют серьезной подготовки и предпринятия мер для минимизации рисков. Тщательная подготовка и осведомленность помогут пережить этот период с минимальными неудобствами.
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