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Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Вильфанд ошарашил прогнозом на ближайшие дни

Сильные морозы, ожидаемые в регионах Урала, Сиб...

tvc.ru

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В 2025 году регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока сталкиваются с одной из самых суровых зим за последние десятилетия. Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра России, предупреждает о погодных условиях, когда температуры могут падать до критических отметок в -49 градусов Цельсия.

Эти условия не только представляют вызов для повседневной жизни, но и ставят перед местными сообществами и властями задачи по поддержанию нормальной жизнедеятельности и безопасности граждан.

Подробности о предстоящих погодных условиях:

  • Ямало-Ненецкий округ ожидает температуры от -33 до -36 градусов, что на 5-8 градусов ниже обычных показателей.
  • На Таймыре температура может достигнуть -42...-49 градусов, что значительно ниже нормы на 11-16 градусов.
  • Север Красноярского края также не избежит суровых морозов с показателями от -41 до -46 градусов.
  • Юг Якутии и регионы вокруг встретят крещенские морозы с температурами до -48...-49 градусов.
  • Магаданская область и Чукотка замерзнут до -44...-48 градусов.
  • На Камчатке температуры опустятся до -35...-39 градусов.

Влияние на жизнь регионов

Экстремальные морозы могут серьезно повлиять на инфраструктуру, сельское хозяйство и повседневную деятельность, вызывая затруднения в транспортных и энергетических сетях. Местные власти уже принимают меры по подготовке к холодам, организуя пункты обогрева и информируя граждан о мерах предосторожности.

Рекомендации для жителей

Жителям затронутых регионов советуют ограничить время пребывания на улице, использовать многослойную теплую одежду и следить за погодными обновлениями.

Важно также уделять внимание защите жилища от промерзания и поддержанию запасов продовольствия и воды на случай длительных перебоев с поставками, сообщает cheb-live.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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