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Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Вильфанд ошарашил прогнозом на ближайшее будущее

Жители Урала, Сибири и Дальнего Востока готовят...

yandex.ru

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Жители Урала, Сибири и Дальнего Востока готовятся встретить одни из самых суровых морозов последних лет. Эксперт Роман Вильфанд, представляющий Гидрометцентр России, предупредил о значительном понижении температуры, которое может достигнуть отметок до -49 градусов по Цельсию.

На полуострове Ямал и в Ямало-Ненецком автономном округе температурные показатели с 16 по 19 января ожидаются на уровне -33…-36 градусов, что значительно ниже средних норм на 5-8 градусов. Аналогичная ситуация и в Таймырском районе, где столбик термометра может опуститься до -42…-49 градусов в тот же период, подчеркивая резкое отклонение от климатической нормы на 11-16 градусов.

Север Красноярского края также не избежит суровых зимних условий, с прогнозируемыми температурами в -41…-46 градусов, что на 7-9 градусов ниже обычного. В то время как юг Якутии будет испытывать "крещенские морозы" с показателями до -48…-49 градусов, что на 7-9 градусов меньше нормы.

На востоке страны, в Магаданской области и Чукотском автономном округе, с 15 по 17 января ожидаются морозы до -44…-48 градусов. А Камчатка подготавливается к температурам в -35…-39 градусов, также значительно ниже обычных значений.

Эти экстремальные погодные условия требуют особого внимания и подготовки. Жителям регионов рекомендуется уделить особое внимание средствам индивидуальной защиты, обогреву и запасам необходимых товаров. Власти обеспечивают меры по поддержке населения, включая обогревательные пункты и оперативную помощь на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы минимизировать риски для здоровья и жизни граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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