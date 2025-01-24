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Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Роман Вильфанд поделился прогнозом на ближайшие дни

Экстремальные морозы ожидаются в ряде регионов ...

sibdepo.ru

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Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд предостерегает: наступающая зима принесет с собой необычайно суровые морозы в ряд регионов страны, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Температуры обещают опуститься до рекордных -49 градусов Цельсия, сигнализируя о приходе одного из самых жестоких холодов последних лет.

Пик холодов ожидается в нескольких регионах

Суровые условия ожидаются во многих частях страны, с некоторыми регионами, где температурные показатели будут крайне низкими. Ямало-Ненецкий округ, например, увидит столбики термометров на отметке -33 до -36 градусов Цельсия между 16 и 19 января, что на 5-8 градусов ниже обычных значений. В Таймыре и севере Красноярского края температуры могут падать до -42...-49 градусов.

Восточные территории также не уйдут от морозов

Восток страны, включая Магаданскую область и Чукотку, также подвергнется экстремальным морозам с температурами в диапазоне от -44 до -48 градусов с 15 по 17 января. Камчатка, хоть и окажется менее затронута, все же испытает морозы до -35...-39 градусов.

Социальные и инфраструктурные последствия

Такие экстремальные погодные условия требуют особой подготовки. Локальные власти и жители принимают меры, чтобы минимизировать риски: поддерживают системы отопления в рабочем состоянии и создают запасы топлива и продовольствия. Рекомендуется ограничить время пребывания на улице в период пиковых холодов и внимательно следить за обновлениями погоды.

Влияние на транспорт

Морозы могут серьезно повлиять на транспортную систему, включая возможные задержки и отмены в расписании транспорта. Важно следить за актуальной информацией о состоянии дорог и готовности транспортной инфраструктуры к экстремальным условиям.

Эта зима обещает стать тестом на прочность для многих регионов России. Важно, чтобы каждый гражданин был информирован и готов к предстоящим испытаниям, чтобы минимизировать возможные негативные последствия суровой погоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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