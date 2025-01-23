Россиян ожидает аномальный холод до -49 градусов: синоптик Роман Вильфанд ошарашил прогнозом на ближайшие дни

Сильные морозы ожидаются в различных регионах России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток, согласно последним прогнозам Романа Вильфанда из Гидрометцентра России.

Температуры могут опуститься до экстремальных -49 градусов Цельсия, подчеркивая наступление одной из самых суровых зим за последние годы.

Заморозки ниже нормы

В Ямало-Ненецком округе с 16 по 19 января температура воздуха может достигнуть -33...-36 градусов Цельсия, что на 5-8 градусов ниже средних значений для этого времени года. Таймыр испытает еще более сильные морозы с показателями в -42...-49 градусов, на 11-16 градусов ниже обычного.

Север Красноярского края не останется в стороне с ожидаемыми -41...-46 градусами, что также значительно ниже среднестатистических температур. Юг Якутии встретит «крещенские морозы» с показателями до -48...-49 градусов, на 7-9 градусов ниже нормы.

Особо сильные морозы ожидаются также на востоке

Магаданская область и Чукотка прогнозируют температуры в диапазоне от -44 до -48 градусов с 15 по 17 января, что также значительно ниже обычных значений на 5-8 градусов. На Камчатке морозы не будут столь экстремальными, но всё же достигнут -35...-39 градусов, что на 5-9 градусов ниже нормы.

Подготовка к экстремальной погоде

Эти прогнозы заставляют местные власти и жителей принимать меры предосторожности, особенно в отношении отопления, обеспечения достаточного количества топлива и предметов первой необходимости. Жителям советуют избегать длительного нахождения на улице в самые холодные дни и обращать особое внимание на метеорологические обновления.

Экстремальные погодные условия также могут вызвать проблемы в транспортной инфраструктуре, поэтому важно следить за сообщениями о состоянии дорог и возможных изменениях в расписании общественного транспорта.